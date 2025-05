Tijelo nestale Martine (14) pronađeno je ispod starog ormara u hrpi smeća: "On je čudovište"

Martina Carbonaro (14) nestala je u ponedjeljak poslijepodne iz grada Afragola, na području Napulja. Nestanak su policiji prijavili njezini roditelji, koji su uputili i apel na društvenim mrežama. Martinina majka rekla je da njezina kći nikada prije nije izašla iz kuće bez da kaže gdje se nalazi.

Napustila je kuću oko 19 sati, rekavši da ide s prijateljicom na sladoled. Tada je navodno srela svog bivšeg dečka. Nadzorne kamere snimile su je na motoru s mladićem.

Uskoro je stigla užasna vijest. Tinejdžerka je ubijena, a njezino tijelo pronađeno je u napuštenom sportskom objektu. Istražitelji su od samog početka sumnjali na ubojstvo te su njezina bivšeg dečka odveli u policijsku postaju. Priča koju je ispričao19-godišnji Alessio Tucci, navodno se nije podudarala sa snimkama s kamera koje su posljednje snimile 14-godišnjakinju.

Policija je odmah počela pregledavati područje gdje je kasnije pronađeno Martinino tijelo, piše tg24.sky.it.

Beživotno tijelo žrtve pronađeno je, tijekom noći na srijedu, u bivšoj čuvarevoj kući koja je sada napuštena. Leš je bio skriven ispod starog ormara i među hrpom otpada i smeća. Na istom mjestu, poslijepodne, istražitelji su već obavili očevid, tijekom kojeg su pronađene naočale s tragovima krvi. Prema početnim forenzičkim pregledima tijela, 14-godišnjakinja je nekoliko puta udarena u glavu i preminula je zbog značajnog gubitka krvi.

Njezina bivšeg dečka policija tereti za teško ubojstvo i prikrivanje leša.

Majka: "Želim doživotni zatvor za ovog mladića"

"Samo želim pravdu. Želim doživotni zatvor za ovog mladića", rekla je Enza Cossentino, majka žrtve.

U suzama je dodala: "Koji je grijeh počinila moja kći? Bila je lijepa kao sunce. Sad ću se vratiti kući i naći njezinu sobu praznu."

Enza kaže da Martina više nije htjela imati ništa sa svojim bivšim: "Ljubav može završiti. Ali možeš li ovako umrijeti?".

"Moji susjedi su rekli da je bio dobar momak. Kasnije se pokazao kao čudovište", rekla je majka žrtve.

Zajednica šokirana brutalnim ubojstvom

"Svi smo duboko ožalošćeni užasom neprihvatljive smrti 14-godišnje djevojčice kojoj je oduzeto pravo na život", rekao je gradonačelnik talijanskog grada Afragole Antonio Pannone, nakon otkrića beživotnog tijela Martine Carbonara.

"To je ogromna tragedija koja je šokirala našu zajednicu", dodao je.

Od početka ove godine u Italiji je ubijeno 16 žena.

Molitva za Martinu

Skupina vjernika okupila se ujutro u srijedu u bazilici Sant'Antonio da Padova u Afragoli, kako bi molili za Martinu Carbonari. Bazilika je udaljena nekoliko stotina metara od kućegdje je 14-godišnjakinja živjela s roditeljima.

U stambenoj zgradi u kojoj je žrtva živjela, svi su u šoku.

"Nismo spavali danima", kaže stariji stanovnik u suzama.

"Nemamo riječi i nemamo više suza", dodali su neki stanari.

U večernjim satima istog dana održana je bakljada, a prijatelji, obitelj i mnogi građani marširali su do mjesta gdje je tijelo pronađeno.

"Prava ljubav ne ubija. Zbogom Martina", pisalo je na jednom od transparenata.

U inicijativi je sudjelovalo više od dvije tisuće ljudi.

Prosvjedna šetnja

"Za Martinu, za sve, spalit ćemo sve", poručila je projektna grupa Athena, koju su osnovali studenti Sapienze, a koja je najavila bučnu šetnju Rimom u četvrtak u 17 sati.

"Martina Carbonaro pronađena je mrtva večeras. Imala je 14 godina. Dob je sve niža i niža. Riječi njezina bivšeg dečka Alessija Tuccija: 'Ubio sam je jer me ostavila'. Još jedna djevojka koja se pridružuje brojnim ženama koje je ubilo patrijarhalno društvo. Ali čija je to krivnja? Nemojte to nazivati ​​'tragedijom', to je nedostatak poštovanja od strane patrijarhalnog društva koje prožima naše živote i želi nas zdrobiti", pišu aktivistice.

"Zajedno uzmimo natrag pravo da podignemo glas i stvaramo buku. Tišina je suučesnik", dodali su.