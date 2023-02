Iako potrese prema svim dosadašnjim istraživanjima nije moguće predvidjeti, znanstvenik iz Nizozemske 3. veljače najavio je upravo ono što se u ponedjeljak dogodilo u Turskoj.

Nizozemski istraživač s instituta SSGEOS prije tri dana je najavio mogućnost snažnog potresa upravo na području na kojem se on u ponedjeljak ujutro i dogodio.

Iako je predviđanje potresa nemoguće, zloslutna nagađanja Franka Hoogerbeetsa bila su nažalost gotovo pa u potpunosti točna.

Katastrofalan potres od 7,8 pogodio Tursku i Siriju: Stotine mrtvih i tisuće ozlijeđenih, gradovi su razoreni

Hoogerbeets je na svom twitteru 3. veljače napisao kako će "prije ili kasnije biti potres magnitude 7,5 u regiji južne i središnje Turske, Jordana, Sirije i Libanona", što se u ponedjeljak ujutro i obistinilo.

Iako je vrlo vjerojatno riječ o čistoj slučajnosti i nagađanjima, znakovito je kako su se Hoogerbeetsova predviđanja nažalost ostvarila gotovo u potpunosti, nakon što je u ponedjeljak u 4:17 sati jug Turske pogodio katastrofalan potres magnitude 7,8 po Richteru.

"Mogu se očekivati novi potresi": Naš seizmolog objašnjava uzroke strašnog potresa u Turskoj i posljedice za Hrvatsku

Hoogerbeets je jutros na twitteru napisao kako suosjeća sa svima koji su pogođeni te dodao da su ovi potresi slični onima koji su se dogodili 115. i 526. godine, kada im je prethodila, kako navodi "kritična planetarna geometrija".

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.



As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.