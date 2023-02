Snažan potres magnitude 7,8 pogodio je u ponedjeljak Tursku i Siriju, usmrtivši stotine ljudi i sravnivši zgrade sa zemljom dok su ljudi još spavali, a naknadna podrhtavanja tla osjetila su se čak do Cipra.

Prema američkom seizmološkom zavodu USGS, katastrofalan potres jakosti 7,8 dogodio se u 4:17 po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara. Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice.

Televizijske snimke prikazuju šokirane ljude kako u pidžamama stoje na snijegu i gledaju spasioce kako kopaju po ruševinama kuća.

Potres je usmrtio stotine ljudi, stotine su nestale ili ranjene, a sravnio je zgrade sa zemljom dok su ljudi još spavali. Naknadna podrhtavanja tla, kojih je bilo najmanje 40, osjetila su se čak do Cipra.

Prema zadnjim informacijama, više od 500 ljudi poginulo je u dvije zemlje nakon snažnog potresa magnitude 7,8 koji je rano u ponedjeljak pogodio južnu Tursku.

FOTO/VIDEO Pogledajte snimke nakon razornog potresa koji je jutros pogodio Tursku

Katastrofalan potres od 7,8 u Turskoj: Stotine mrtvih i ozlijeđenih, gradovi su razoreni

Više od 1700 zgrada je oštećeno u deset turskih gradova, rekao je turski potpredsjednik.

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke koje su nastale u trenutku razornog potresa.

A circulating video showing the moment of the earthquake in Syria. pic.twitter.com/d1NKWoxww8 — Orhan Qereman (@Orhan_Qereman) February 6, 2023









BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey #earthquake

pic.twitter.com/utDsxiPNB5 — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

Scary footage of the earthquake in Turkey tonight.

pic.twitter.com/NweJRwrnhn — Faytuks News Δ (@Faytuks) February 6, 2023

🚨 BREAKING NEWS

IT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished#Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquakepic.twitter.com/UzET9pMNSa — Eren ☭🇹🇷 (@Eren50855570) February 6, 2023

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023