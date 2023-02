Koji su uzroci snažnog potresa koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i što ovako snažna seizmološka aktivnost znači za Hrvatsku, govori za DNEVNIK.hr hrvatski seizmolog Krešimir Kuk.

"Riječ je o području na kojem je jako izražena tektonika", kaže nam seizmolog Krešimir Kuk o snažnom potresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku te naglašava da se radi o području na kojem su se i ranije događali potresi i događat će se i ubuduće jer je Turska smještena na "vrlo tektonski aktivnom području, s vrlo izraženim poremećajima gdje su vrlo veliki rasjedi".

O tome koliko je turski potres povezan s hrvatskim i može li utjecati na naše područje, Kuk smatra da ne može. "Najprije treba naglasiti da mi nismo na direktnom kontaktu velikih tektonskih ploča, to su slabije tektonske sile i mi smo dovoljno daleko da bi se to manifestiralo kod nas. No, naravno, oni jesu spojeni i sile djelovanja koje dolaze s tih strana djeluju i kod nas", naglašava Kuk, koji kaže kako je naša seizmološka služba zabilježila podrhtavanja. "Naravno, mi bilježimo sve, svi oni potresi jakih magnituda bilježe se i kod nas."

Na pitanje što će biti s Turskom u nadolazećim satima, danima, tjednima, Kuk kaže da se svakako mogu očekivati novi potresi. "Sigurno, i ne samo danas. Jači potres uvijek generira još čitavu seriju naknadnih potresa i oni se permanentno bilježe još mjesecima. Što je jači onaj glavni, jači su i češći i oni naknadni", kaže Kuk te dodaje da Turska tijekom cijelog jutra bilježi niz naknadnih potresa od 4, pa čak i oko 6 stupnjeva po Richteru, a to će se i nastaviti jer, kako kaže, "što je jači potres, u seizmološkom smislu to traje puno duže".

