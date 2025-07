Ugledni list o Thompsonovu koncertu: "Reputaciju domoljubnog Hrvata koristi za zaradu i rehabilitaciju ustaštva"

Njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) objavio je tekst o koncertu Marka Perkovića Thompsona, kojeg tituliraju kao nacionalističkog glazbenika.

"Ako se gledaju isključivo brojke, njegov je nastup u subotu u Zagrebu bio sjajan uspjeh", piše FAZ navodeći kako Thompsonov koncert nije bio samo jedan od najvećih u povijesti Hrvatske nego i jedan od najvećih u europskoj povijesti.

"To govori više o Hrvatskoj nego što bi zemlji moglo biti drago. Jer lik i djelo Marka Perkovića Thompsona teško je opisati blažom riječi od – kontroverzno. Desetljećima se njegov poslovni model temelji na iskorištavanju reputacije domoljubnog Hrvata ne samo za zarađivanje novca nego i za rehabilitaciju ustaškog režima. Thompsonova najpoznatija pjesma 'Bojna Čavoglave' počinje uzvikom 'Za dom spremni', što je bila službena parola ustaškog režima Ante Pavelića, Hitlerova saveznika na Balkanu tijekom Drugog svjetskog rata. Na Perkovićev poziv 'Za dom' odzvanjalo je tisućama glasova: 'Spremni!'" piše FAZ.

U tekstu se navodi da je u petogodišnjem teroru NDH ubijeno gotovo pola milijuna ljudi, među kojima više od 300.000 Srba, ali i Židovi, Muslimani, Romi i Hrvati.

FAZ piše da je "Bojna Čavoglave" nastala 1991. godine kad se Hrvatska morala braniti od srpske agresije i napada JNA pod srpskim nadzorom. Trećina zemlje bila je okupirana, Hrvatska na rubu propasti – situacija slična današnjoj Ukrajini. U toj situaciji Thompsonova prva pjesma brzo se proširila među hrvatskim braniteljima kao pjesma koja daje snagu u teškim trenucima.

"No Perkovićeva naknadna tvrdnja da je ZDS povijesni pozdrav koji potječe iz razdoblja prije fašističke vlasti samo je izgovor. Iako su zaista zabilježene starije upotrebe izraza, to ne mijenja činjenicu da se kontekst razdoblja od 1941. do 1945. ne može odvojiti od toga pokliča", piše ugledni njemački list.

Ističu kako su očite veze Thompsona i politike države.

"Premijer Andrej Plenković (HDZ) ne želi riskirati antagoniziranje Thompsona. Prisustvovao je generalnoj probi koncerta i fotografirao se s nacionalnim herojem. Međutim, u Hrvatskoj se stotinama tisuća Perkovićevih sljedbenika suprotstavlja sličan broj ljudi koji snažno odbacuju njegovu mješavinu kiča, ratnog romantizma, katoličanstva i rehabilitacije fašizma. Rasprava o Perkovićevu rekordnom zagrebačkom koncertu stoga će još dugo zaokupljati Hrvatsku", zaključuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.

