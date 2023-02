Broj mrtvih i ozlijeđenih u potresu magnitude 7,8 po Richteru koji je u ponedjeljak pogodio središnju Tursku i sjeverozapadni dio Sirije raste iz minutu u minutu, a materijalna šteta je ogromna. S lica zemlje gotovo je u potpunosti nestala tvrđava u Gaziantepu stara više od 2200 godina.

Katastrofalan potres jačine 7,8, koji je pogodio Tursku i Siriju, dogodio se u 4:17 sati ujutro po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara, prema američkom seizmološkom zavodu USGS.

Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku Turske, oko 60 kilometara zračne linije od sirijske granice, a osjetio se i na Cipru i u Libanonu.

Razoran potres sravnio je zgrade sa zemljom dok su ljudi još spavali, a naknadna podrhtavanja tla traju i dalje. Broj mrtvih i ozlijeđenih raste iz minutu u minutu.

U blizini samog epicentra potresa teško je stradao i turski grad Gaziantep, smješten na jugu zemlje, blizu granice sa Sirijom, jedan od najstarijih gradova svijeta, koji je u svojoj dugoj povijesti bio pod vlašću mnogih različitih vladara, uključujući Bizant, križare i Osmanlije.

Tamošnji povijesni zamak, koji je pod zaštitom UNESCO-a, teško je oštećen, odnosno gotovo da je nestao s lica zemlje.

