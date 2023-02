Potres magnitude 7,8 pogodio je rano jutros južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje, kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju. Stotine ljudi je poginulo, tisuće ozlijeđeno, a nekoliko tisuća zgrada je uništeno.

Letovi u dvije zračne luke u Turskoj obustavljeni su zbog snažnog potresa koji je jutros pogodio Tursku.

Jugoistočna zračna luka Hatay zatvorena je zbog štete uzrokovane katastrofom. Civilni letovi do i od zračne luke Gaziantep, na jugu, također su obustavljeni.

Najmanje 42 naknadna potresa osjetila su se u Turskoj nakon jutrošnjeg potresa magnitude 7,8, izvijestilo je tamošnje ministarstvo za upravljanje katastrofama i hitnim situacijama.

Pista na aerodromu u Turskoj u zračnoj luci Hatay doslovno se raspolovila, a na Twitteru je objavljen video uništene piste.

The only runway at #Hatay Airport in southern Turkey tore open during the earthquake.



Death toll #Update from #Turkey-#Syria #earthquake rises to 609, more than 2029 injured#deprem #Idlib #Syria #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/lLeafqkPSw