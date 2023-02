Predsjednik Vlade najavio je da će se u budućnosti Vlada, Sabor i HDZ baviti s 3 teme za ovo desetljeće. To su demografska revitalizacija, digitalna transformacija te energetika i klimatske promjene. Dnevnik Nove TV pisao je stručnjake zvuči li im takva najava već poznato, te što trebaju biti prvi koraci.

Andrej Plenković ima tri nove teme za budućnost! "Tema 1: energetika i klimatske promjene, 2. tema - digitalna transformacija i 3., najvažnija tema opstanka hrvatskog naroda - demografska revitalizacija", najavio je.

Pa je Dnevnik Nove TV krenuo u analizu najvažnije teme i poraznih podataka s popisa stanovništva.

"Izgubiti preko 400 tisuća stanovnika u 10 godina mora zabrinuti svakog u izvršnoj vlasti. Nije to tako složena problematika kao što je put u svemir. Imamo primjera drugih zemalja, čak susjedne Slovenije koja to rješava i ozbiljno smatra tu problematiku", rekao je demograf Stjepan Šterc.



Pa što nam je činiti?

"Povratak iseljeništva počinje kroz investicije i te investicjie oslobodi poreza na dobit na 10 godina. A ova klasična populacijska politika kroz poticanje rađanja ipak treba više vremena", dodao je.



U suprotnom, tvrde demografi, za 10 godina bit će nas još pola miljuna manje.



Druga tema za ovo desetljeće koje će se baviti Vlada, Sabor i HDZ je digitalna transformacija.

Hrvatska je po digitalnoj transformaciji tek 21. od 27 članica Unije. Pa reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš za savjet pita umjetnu inteligenciju.



A ona za 10-ak sekundi daje 7 savjeta - od investicija u infrastrukturu, zakonskih regulativa do zaštite podataka.

Za primjere u praksi ipak odlazimo do stručnjaka od krvi i mesa - Alena Delića.

"Da usluge koje imamo kao građani možemo napraviti ui digitalnom prostoru, to je jedan segment, drugi segment je da naše kompanije koje se bave digitalnim razvojem da ih bude što više da od toga što više zarađuju i apsekt koji je možda najvažniji da za to trebamo sredstva i edukaciju od škole do fakulteta", rekao je IT stručnjak.



Na kraju, treća TOP tema - energetika i borba protiv klimatskih promjena.

"Ono na što bi se Vlada trebala bazirati su prije svega solarne energane u sljedeće 2-3 godine, a onda sve ostale bio-plinska postrojanja, geotermalni izvori i tako dalje. Obnovljivi izvori sami po sebi jednostavno su jedan dobar alat u ratu s problematikom klimatskih promjena", tvrdi Igor Grozdanić, energetski stručnjak.

Inače, sve tri teme mogu se pronaći i u posljednjem predizbornom programu HDZ-a, a na zapadu nisu velika novost. Projekt se zove 3D - a znači dekarbonizaciju, digitalizaciju i demografiju.

