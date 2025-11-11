Istraga koja bi mogla uzdrmati Europu! Otkriveno da iza najveće sabotaže stoji dobro poznati general

Elitni tim detektiva tri se godine svakog radnog jutra okupljao se oko bijele ploče u sjedištu njemačke savezne policije u Potsdamu, blizu Berlina. Njihova istraga o tome tko stoji iza najvećeg čina sabotaže u modernoj povijesti – uništenja plinovoda Sjeverni tok – mogao bi dovesti do smanjenja potpore Ukrajini, zemlji koju smatraju odgovornom.

Poljska je jednog osumnjičenika već odbila izručiti Njemačkoj na suđenje. Umjesto toga, Poljska ga smatra herojem jer je uništio ključni izvor prihoda za ratni stroj ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Poljski premijer Donald Tusk, koji već dugo kritizira njemačku ovisnost o ruskoj energiji, ismijao je istragu. Problem nije u tome što je plinovod dignut u zrak, napomenuo je, već u tome što je izgrađen.

Jasna slika slučaja

Njemačka policija, tužitelji i drugi upućeni u složenost slučaja razvili su, međutim, ono što nazivaju jasnom slikom: elitna ukrajinska vojna jedinica izvela je napade pod izravnim nadzorom tadašnjeg vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske, generala Valerija Zalužnog.

Prateći tvrtke za najam brodova, telefone i registarske pločice, tim iz Potsdama postavio je temelje za izdavanje naloga za uhićenje trojice vojnika iz specijalne ukrajinske postrojbe i četvorice iskusnih ronilaca, za Wall Street Journal rekli su izvori upoznati sa slučajem. Cilj sabotera bio je prekinuti ruske prihode od nafte i njezine gospodarske veze s Njemačkom.

Presudan dokaz došao je iz mutne crno-bijele fotografije koju je snimila njemačka kamera za nadzor brzine. Na njoj se vidjelo lice ukrajinskog ronioca kojeg je policija identificirala pomoću komercijalno dostupnog softvera za prepoznavanje lica. U roku od nekoliko minuta pronašli su njegove profile na društvenim mrežama i internetskim stranicama.

Ukrajinski ronilac kojeg su istražitelji pratili do Poljske kasnije je odveden u Ukrajinu u crnom BMW-u s diplomatskim tablicama, kojim je upravljao ukrajinski vojni ataše u Varšavi. Ukrajinska vlada odbila je taj događaj komentirati, ali visoki ukrajinski dužnosnik neslužbeno je rekao da je Kijev reagirao nakon upozorenja poljske vlade.

Pronađen zapovjednik elitne jedinice

Zapovjednik sabotažne jedinice u međuvremenu je pronađen u Italiji. Identificiran je kao Serhija K., 46-godišnji veteran ukrajinske sigurnosne službe. Njemačka policija stavila je na njegovu putovnicu tzv. "tihi alarm", koji se aktivira ako prijeđe granicu EU-a.

Alarm se aktivirao 13. kolovoza, kad je Serhii prešao iz Ukrajine u Poljsku. Policija ga je potom pratila kroz Češku do Italije, a talijanska policija uhitila ga je nakon što se prijavio u odmaralište u srednjovjekovnom gradiću San Clemente.

Njemački detektivi bili su oduševljeni jer su osjetili da će njihova istraga završiti na njemačkom sudu. Očekuje se da će talijanski suci do prosinca odlučiti hoće li Ukrajinca izručiti Njemačkoj – njemačka policija već je pripremila poseban zrakoplov kojim ga želi dovesti na suđenje u Hamburg.

Njegovo izručenje moglo bi imati dvosjekli učinak. Svako ročište gotovo sigurno će dodatno opteretiti odnose između Ukrajine i Njemačke, najvećeg kijevskog financijskog pokrovitelja i dobavljača najtraženije vojne opreme, posebno sustava protuzračne obrane.

Politički pritisak raste i na njemačkog kancelara Friedricha Merza, iako izvori bliski njemu tvrde da će se uspjeti nositi s posljedicama unatoč pokušajima oporbe da prekine financiranje Ukrajine. Kažu i da je njemačka javnost već naviknuta na ideju da je Kijev stajao iza napada.