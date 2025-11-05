Obavijesti Foto Video Pretražite
"PITANJE DOSTOJANSTVA"

FOTO Nakon smrtonosnog požara isplivali užasi iz Doma za starije: "Je li ikoga sram?"

05. studenoga 2025.
Prizori iz Doma za starije u Tuzli
Prizori iz Doma za starije u Tuzli Foto: Facebook/Dragana Berberović Gagro -vijećnica u GV Tuzla/Screenshot
U požaru je poginulo 11 osoba, a nakon tragedije aktualizirala se tema uvjeta u kojima su štićenici boravili.
