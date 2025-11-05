FOTO Nakon smrtonosnog požara isplivali užasi iz Doma za starije: "Je li ikoga sram?"

U požaru koji je u utorak u večernjim satima zahvatio Dom za starije u Tuzli poginulo je 11 osoba, dok je 38 njih hospitalizirano, od čega su četiri pacijenta na respiratoru.

Potvrdio je to glavni tužitelj Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Vedran Alidžanović. Nakon smrtonosnog požara, ravnatelj doma Mirsad Bakalović podnio je ostavku.

Požar Doma za starije u Tuzli Foto: AP via Guliver

"Razlog za ovaj potez je čisto ljudski. Ne mogu se ponašati kao da ništa nije bilo. To je najmanje što mogu kao čovjek uraditi", rekao je Bakalović za Faktor.ba.

Na katovima na kojima je izbio požar boravile su, prema pisanju bosanskohercegovačkih medija, dementne i osobe s teškim oblicima karcinoma.

Prije nepuna dva mjeseca vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla Dragana Gagro Berberović skrenula je pažnju javnosti na uvjete u kojima borave korisnici.

"Materijali, dopisi, pritužbe, slike i videozapisi koje sam primila na svoj vijećnički e-mail duboko su me potresli. Nakon svega viđenog, iskreno, ne mogu prihvatiti nikakvo opravdanje. Pitam se – je li ikoga sram zbog ovoga", pitala je vijećnica.

Navela je da se vidi "vlaga, neurednost i 'obroci' koji se sastoje od dvije kriške kruha i žice vrhnja - to nije hrana, to je poniženje", poručila je tada.

Prizori iz Doma za starije u Tuzli Foto: Facebook/Dragana Berberović Gagro -vijećnica u GV Tuzla/Screenshot

Prizori iz Doma za starije u Tuzli Foto: Facebook/Dragana Berberović Gagro -vijećnica u GV Tuzla/Screenshot

Rekla je i da korisnici prijavljuju mobing, loše uvjete i nesposobno vodstvo.

"Iako se rukovodeće pozicije često dijele stranački i u korist pojedinaca, ti pojedinci moraju biti sposobni upravljati javnim dobrom. Ako to ne rade – sramota je svih nas koji imamo mogućnost javno ukazati na nedostatke i pomoći da se oni uklone", navela je u objavi i poručila da se o tome ne smije šutjeti.

Prizori iz Doma za starije u Tuzli Foto: Facebook/Dragana Berberović Gagro -vijećnica u GV Tuzla/Screenshot

Prizori iz Doma za starije u Tuzli Foto: Facebook/Dragana Berberović Gagro -vijećnica u GV Tuzla/Screenshot

"Ovo je pitanje dostojanstva naših starijih sugrađana i zaposlenika",poručila je.

Objavljeni video i fotografije alarmirali su javnost, a rukovodstvo Doma penzionera pokrenulo je postupak protiv Gagro Berberović, piše Klix.ba. Uprava doma je, unatoč uvjetima, u siječnju donijela odluku o poskupljenju smještaja za 30 posto.

Dežurni tužitelj započeo je očevid požarišta u ranim jutarnjim satima, ali je on zbog okolnosti na terenu privremeno prekinut i bit će tijekom dana.

Uz Kantonalno tužiteljstvo, u istragu su uključeni i Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona te druge nadležne i stručne službe, koje zajedno rade na prikupljanju dokaza i saslušanju svjedoka.