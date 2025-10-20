FOTO Ispaljivali granate preko autoceste: Šrapneli pogodili vozila iz osiguranja J. D. Vancea

Topnička granata eksplodirala je prerano tijekom demonstracije bojeve paljbe u južnoj Kaliforniji povodom 250. obljetnice osnutka američkih marinaca. Šrapneli su pogodili dva vozila koja su bila u osiguranju američkog potpredsjednika J. D. Vancea.

Uoči proslave kalifornijski dužnosnici i Bijela kuća prepirali su se oko zatvaranja dijela međudržavne autoceste 5. Naime, demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom upozoravao je: "Ispaljivanje bojeve municije preko prometne autoceste nije samo pogrešno nego je i opasno."

Stoga je zatvorio dio ceste zbog, kako je objasnio, "ekstremnog rizika za živote i odvraćanja pažnje vozača, uključujući iznenadne, neočekivane i glasne eksplozije".

"Ako se Gavin Newsom želi protiviti vježbama koje osiguravaju da su naše Oružane snage najsmrtonosnija borbena sila na svijetu, neka to slobodno čini", rekao je Vanceov direktor komunikacija William Martin prije nego što se saznalo za incident, piše BBC.

Cestovna patrola o incidentu je obavijestila marinski korpus, koji je potom otkazao daljnje ispaljivanje municije.

"Riskirali su živote drugih kako bi napravili predstavu"

Nakon incidenta Newsom je poručio: "Donald Trump i J. D. Vance riskirali su živote drugih kako bi napravili predstavu." Dodao je i da, ako žele odati počast vojnicima, trebaju raditi na ponovnom otvaranju savezne vlade, kojoj je početkom listopada ponestalo sredstava.

Prve marinske ekspedicijske snage u Camp Pendletonu potvrdile su da su svjesne incidenta u vezi s granatom od 155 milimetara ispaljenom tijekom događaja te da je istraga u tijeku.

"Demonstracija je prošla rigoroznu sigurnosnu procjenu i namjerno smanjenje broja oružanih snaga kako bi se osigurala sigurnost sugrađana. Slijedeći utvrđene sigurnosne protokole, paljba je obustavljena. Nije bilo ozlijeđenih, a demonstracija je završena prema planu", stoji u priopćenju.

"Zvučalo je kao da kamenčići padaju..."

Policija je kazala da su oštećena dva vozila koja su korištena u sklopu Vanceove pratnje poslana da čuvaju autocestu i drže je zatvorenom tijekom događaja. Policajci su u izvješću napisali kako su vidjeli da topnička granata nije uspjela preletjeti autocestu, nego je eksplodirala u blizini traka prema jugu.

Jedan od policajaca rekao je da je zvučalo kao da kamenčići padaju na njegov patrolni motocikl. Pronađeno je nekoliko šrapnela, uključujući i onaj koji je udubio haubu patrolnog automobila.

U vojnoj demonstraciji sudjelovali su borbeni zrakoplovi, mornarički brodovi i helikopteri. Tijekom svojih govora pred stotinama marinaca Vance se prisjetio svog vremena u oružanim snagama i negodovao zbog zatvaranja vlade.

"Ne bih bio ovdje danas, ne bih bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, ne bih bio čovjek kakav sam danas da nije bilo tih četiriju godina koje sam služio u marincima", naveo je. Naime, Vance je proveo četiri godine u marincima i služio je u Iraku 2005. godine.