Iranski ministar odbrusio da novog vođu bira narod, a ne američki predsjednik. Oglasio se Trump: "Neće dugo potrajati, osim ako..."

Iran je u nedjelju izabrao novog vrhovnog vođu, a iako javnosti još nije poznat njegov identitet, američki predsjednik Donald Trump je rekao da novi čelnik "neće dugo potrajati" ako prije toga ne dobije njegovo odobrenje.

"Morat će dobiti naše odobrenje", rekao je predsjednik za ABC News. "Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati. Želimo biti sigurni da se za deset godina nećemo morati vraćati na isto, kad ne budete imali predsjednika poput mene koji je to spreman riješiti", nadodao je.

"Ne želim da se ljudi za pet godina opet moraju vraćati na isto ili, još gore, da im dopuste da imaju nuklearno oružje", zaključio je Trump.

Iranski ministar: "To je odluka iranskog naroda"

Za to vrijeme, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je kako će novog vođu Irana izabrati iranski narod, a ne američki predsjednik.

"Ne dopuštamo nikome da se miješa u naše unutarnje poslove. To je odluka iranskog naroda", rekao je, dodajući da je riječ isključivo o pitanju koje se tiče Irana.

Aragči je time reagirao Trumpovu izjavu od prošlog četvrtka, u kojoj je američki predsjednik ustvrdio da bi trebao sudjelovati u izboru sljedećeg iranskog vrhovnog vođe.

Poručio je da nitko ne zna tko će biti sljedeći vrhovni vođa Irana, usred izvješća da je tijelo nadležno za izbor već odabralo nasljednika ajatolaha Alija Hameneija.

U razgovoru za emisiju NBC-a Meet the Press u nedjelju Arakči je rekao da kruži mnogo glasina, ali da se mora pričekati sastanak Skupštine stručnjaka.

Riječ je o tijelu od 88 visokih klerika koje bira vrhovnog vođu Irana, a čiji članovi dolaze na dužnost nakon izbora među iranskim biračima.

Rekao je da je privremeno vodstvo trenutačno u rukama prijelaznog vijeća, dok sve iranske institucije nastavljaju normalno raditi.