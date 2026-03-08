Obavijesti Foto Video Pretražite
Iranski ministar odbrusio da novog vođu bira narod, a ne američki predsjednik. Oglasio se Trump: "Neće dugo potrajati, osim ako..."

Piše K. Č., 08. ožujka 2026. @ 16:46 komentari
Donald Trump, Abas Aragči
Donald Trump, Abas Aragči Foto: Afp
Ahmad Alamolhoda, član iranske Skupštine stručnjaka, izjavio je ranije u nedjelju da je održan izbor za sljedećeg vođu i da je novi vođa izabran.
  1. Crno nebo nad Teheranom u tijeku
    Užasi rata

    VIDEO Objavljeno upozorenje za dio Bliskog istoka: "Ne izlazite van! Crna kiša može izazvati opekline na koži"
  2. Bad Blue Boysi
    dan derbija

    VIDEO Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
  3. Vidović slavio gol Dinama na Poljudu
    PLAVI NA +10

    Dinamo slavio protiv Hajduka na Poljudu i vjerojatno riješio prvenstvo
Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini
Fico preuzima palicu
Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orbán izgubi na izborima..."
Tragične posljedice rata na Bliskom istoku: Otkriveno koliko je ljudi poginulo po državama
Eskalacija sukoba
Tragične posljedice rata na Bliskom istoku: Otkriveno koliko je ljudi poginulo po državama
Posljednji let s Bliskog istoka stigao u Hrvatsku: Među putnicima i 27 djece
Stigli zadnji putnici
Evo koliko je Ministarstvo izdvojilo za evakuaciju: "Bilo je puno njih iz velikih država za koje se nitko nije brinuo"
Ivica Dačić u ponedjeljak izlazi iz bolnice
ministar unutarnjih poslova
Otkriveno kada Ivica Dačić izlazi iz bolnice: Prebacuje se na kućno liječenje
Trump ucjenjuje Kongres da usvoji kontroverzni zakon: "Neću potpisivati druge zakone"
Poručio iz golf kluba
Trump ucjenjuje Kongres da usvoji kontroverzni zakon: "Neću potpisivati druge zakone"
Deveti dan napada na Iran
Užasi rata
VIDEO U Teheranu pada opasna crna kiša, izdano posebno upozorenje. Iran izabrao novog vođu, ali jedno još uvijek taji
Donald Trump odbacio uključivanje Kurda u rat s Iranom
Razgovarao s vođama
Trump donio važnu odluku u vezi rata s Iranom: "Isključio sam..."
Izabran novi iranski vrhovni vođa
Nasljednik Alija Hameneija
Izabran novi iranski vrhovni vođa: "Čak je i Veliki Sotona spomenuo njegovo ime"
Ciprani traže da Britanija zatvori svoje baze na otoku
Napeto na otoku
Prosvjedi nakon pada iranskog drona: "Baze nikad nisu ni trebale biti ovdje, zatvorite ih!"
Policija napad na veleposlanstvo SAD-a tretira kao terorizam
Napad na veleposlanstvo
"Čuli smo tri praska, tlo se treslo": Policija sumnja na terorističke motive
HSLS ostaje u vladajućoj većini
vladajuća većina
Pala odluka HSLS-a: Objavili ostaju li u koaliciji
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
poslao upozorenje
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
show
Ana Karamarko na zagrebačkoj špici
živi povučeno
Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Kako danas izgleda legendarna Twiggy? Otkrila je tajnu svoje forme
Ima 77 godina!
Kako danas izgleda legendarna manekenka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?
Lana Lourdes Rupić dijelila ruže na Cvjetnom trgu
predivna gesta
Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Biljke koje potiču cirkulaciju i štite unutarnje uho
Ayurvedske metode
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Biljke koje potiču cirkulaciju i štite unutarnje uho
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Primijetite li ovaj fenomen na površini mora, bolje bježite na kopno
Bolje ne!
Primijetite li ovaj fenomen na površini mora, bolje bježite na kopno
tech
Želite biti "nevidljivi"? Sad postoji štit koji to omogućuje i koji možete kupiti
Tehnološka čudesa
Želite biti "nevidljivi"? Sad postoji štit koji to omogućuje i koji možete kupiti
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Naučite trik kojim ćete spriječiti ChatGPT i Gemini da previše objašnjavaju ama baš sve
Sažetost je vještina
Naučite trik kojim ćete spriječiti ChatGPT i Gemini da previše objašnjavaju ama baš sve
sport
Atmosfera s derbija u Splitu: Stadion je rasprodan
UVERTIRA PRED DERBI
Velika utakmica u Splitu: 1800 Bad Blue Boysa u gradu, Poljud je krcat
tv
Survivor: Želja za domom prevagnula - Ronald Ilić prvi napustio Survivor!
KANDIDAT MANJE
Želja za domom prevagnula - Ronald Ilić prvi napustio Survivor!
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
putovanja
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Proljeće u Alpama: gradovi koji procvjetaju čim se otopi snijeg
Zgodni i ne (odveć) poznati
Proljeće u Alpama: Gradovi u blizini Hrvatske koji procvjetaju čim se otopi snijeg
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nema panike
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
lifestyle
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
