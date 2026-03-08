Izabran novi iranski vrhovni vođa: "Čak je i Veliki Sotona spomenuo njegovo ime"

Ahmad Alamolhoda, član iranske Skupštine stručnjaka, izjavio je da je održan izbor za sljedećeg vođu i da je novi vođa izabran.

Dodao je da sada sve ovisi o šefu Tajništva Skupštine stručnjaka, Hosseiniju Bushehriju, koji je trenutno odgovoran za javnu objavu odluke, javlja poluslužbena novinska agencija Mehr, a prenosi BBC.

Ajatolah Ali Hamenei ubijen je u američko-izraelskom napadu na Teheran 1. ožujka i to tijekom sastanka vodećih iranskih dužnosnika.

Ajatolah Mohsen Hejdari Alekasir, član Skupštine stručnjaka, rekao je da je kandidat odabran na temelju savjeta pokojnog vrhovnog vođe da bi iranskog vrhovnog vođu "neprijatelj trebao mrziti" umjesto da ga hvali.

Već tjedan dana među pretendentima kruži ime njegova sina Modžtabe Hameneija, kojeg se smatra jednim od najutjecajnijih ljudi u vlasti.

Za tu poziciju namijenjenju vjerskom dostojanstveniku spominje se i ime Hasana Homeinija, unuka utemeljitelja Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

"Čak je i Veliki Sotona spomenuo njegovo ime“, rekla je Hejdari Alekasir o odabranom nasljedniku, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je Hameneijev sin Modžtaba za njega "neprihvatljiv“ izbor.