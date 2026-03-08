Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nasljednik Alija Hameneija

Izabran novi iranski vrhovni vođa: "Čak je i Veliki Sotona spomenuo njegovo ime"

Piše R. S., 08. ožujka 2026. @ 12:00 komentari
Pokojni ajatolah Ali Hamenei
Pokojni ajatolah Ali Hamenei Foto: Afp
Novinaska agencija Mehr objavila je informaciju da je održan izbor novog ajatolaha te da je vođa izabran.
Najčitanije
  1. Crno nebo nad Teheranom u tijeku
    Užasi rata

    VODEO Objavljeno upozorenje za dio Bliskog istoka: "Ne izlazite van! Crna kiša može izazvati opekline na koži"
  2. Mohamed bin Zajed Al Nahjan
    poslao upozorenje

    Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati..."
  3. Bad Blue Boysi
    dan derbija

    VIDEO Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Potres pogodio Grčku
5,2 po Richteru
Potres pogodio Grčku: Ljudi istrčali na ulice, pokrenula se klizišta
Kremlj objavio neobrađenu snimku na kojoj se Vladimir Putin guši u kašlju
Poruka za Dan žena
VIDEO Procurila snimka Putina kako se guši u kašlju: Nije puštena slučajno?
Izabran novi iranski vrhovni vođa
Nasljednik Alija Hameneija
Izabran novi iranski vrhovni vođa: "Čak je i Veliki Sotona spomenuo njegovo ime"
Deveti dan napada na Iran
Užasi rata
VIDEO U Teheranu pada opasna crna kiša, izdano posebno upozorenje. Iran izabrao novog vođu, ali jedno još uvijek taji
Najnovije istraživanje: Razine mora uz obale znatno su više nego što se dosad mislilo
Važno istraživanje
Porast razine mora ozbiljan je problem, ali najnoviji podaci ukazuju na pogrešku
Rusija u napadu na Harkiv koristila novi subsonični krstareći projektil
Napad na Harkiv
Ubijeno 10 ljudi: Rusija koristila novo moćno oružje
Deveti dan napada na Iran
Užasi rata
VIDEO U Teheranu pada opasna crna kiša, izdano posebno upozorenje. Iran izabrao novog vođu, ali jedno još uvijek taji
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
poslao upozorenje
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
Donald Trump odbacio uključivanje Kurda u rat s Iranom
Razgovarao s vođama
Trump donio važnu odluku u vezi rata s Iranom: "Isključio sam..."
Pogođen neboder 23 Marina, evakuiran dio Dubaija
Presreli iranski dron
VIDEO Pogođen luksuzni neboder: Hitno evakuiran dio Dubaija
Iranski predsjednik se ispričao zemljama u susjedstvu
Rat na Bliskom istoku
Iranski predsjednik poslao pomirujuću poruku susjedima, istovremeno ispaljeni projektili na zemlje Zaljeva
Svaki prijeđeni kilometar mogao bi se plaćati: Država razmatra naplatu za kamione na državnim cestama
Prometne promjene
Svaki prijeđeni kilometar mogao bi se plaćati: Država razmatra naplatu za kamione na državnim cestama
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje 12
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan 9
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
Veleposlanik Države Izrael pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske 8
izjave o iranu
Veleposlanik Izraela pozvan na razgovor na Pantovčak: "Njegove tvrdnje uznemiravaju građane, odluke sami donosimo"
Viktor Orban odgovorio Volodimiru Zelenskom 8
odgovorio na prozivke
Eskalira sukob između dvojice čelnika, Orban uputio oštru poruku: "Predsjedniče, mene ne možete zastrašiti"
Vučić: "Amerikanci će uništiti sve, Iranci će se braniti jer su hrabri ljudi" 6
O geopolitičkoj situaciji
Vučić: "Ovo je tek početak, koristit će se oružje koje je samo jednom korišteno"
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca 5
Konačan zaključak misije DART
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Deveti dan napada na Iran
Užasi rata
VIDEO U Teheranu pada opasna crna kiša, izdano posebno upozorenje. Iran izabrao novog vođu, ali jedno još uvijek taji
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
poslao upozorenje
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
Pogođen neboder 23 Marina, evakuiran dio Dubaija
Presreli iranski dron
VIDEO Pogođen luksuzni neboder: Hitno evakuiran dio Dubaija
show
Ana Karamarko na zagrebačkoj špici
živi povučeno
Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Lana Lourdes Rupić dijelila ruže na Cvjetnom trgu
predivna gesta
Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Biljke koje potiču cirkulaciju i štite unutarnje uho
Ayurvedske metode
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Biljke koje potiču cirkulaciju i štite unutarnje uho
zabava
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
tech
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
sport
Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
dan derbija
VIDEO Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
VIDEO Mario Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
Legenda
VIDEO Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
Atmosfera s derbija u Splitu: Stadion je rasprodan
pratite na gol.hr-u
UŽIVO Policija u Splitu na nogama: Bad Blue Boysi stigli u grad! Pogledajte prve kadrove
tv
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
Survivor: Želja za domom prevagnula - Ronald Ilić prvi napustio Survivor!
KANDIDAT MANJE
Želja za domom prevagnula - Ronald Ilić prvi napustio Survivor!
putovanja
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Proljeće u Alpama: gradovi koji procvjetaju čim se otopi snijeg
Zgodni i ne (odveć) poznati
Proljeće u Alpama: Gradovi u blizini Hrvatske koji procvjetaju čim se otopi snijeg
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nema panike
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
lifestyle
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
dan derbija
VIDEO Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene