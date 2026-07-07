Iran projektilima pogodio brodove u Hormuzu: SAD sprema osvetu?

Britanska vojska izvijestila je da se tanker, koji je plovio uz obalu Omana u Hormuškom tjesnacu, zapalio rano u utorak nakon što ga je pogodio projektil.

Napad je najnoviji u nizu usmjerenih na plovila koja prolaze kroz uski ulaz u Perzijski zaljev, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazila petina ukupne svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Iranska državna televizija objavila je da je tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina napadnut nakon što je ignorirao upozorenja, no Iran nije izravno preuzeo odgovornost za napad, javlja AFP.

Hormuški tjesnac Foto: Afp

SAD sprema osvetu?

Sjedinjene Američke Države će na ovo vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.

Teheran je u više navrata izjavio da je sigurna samo ona ruta kroz tjesnac koju je on odobrio, a sumnjiči ga se za napade na druge brodove koji su koristili alternativnu rutu blizu omanske obale.

SAD želi nastaviti pregovore s Iranom usmjerene na potpuno ponovno otvaranje tjesnaca, obustavu spornog iranskog nuklearnog programa i trajni završetak rata započetog 28. veljače. Međutim, prethodni napadi u tjesnacu potaknuli su uzvratne udare SAD-a, na što je Iran odgovorio napadima na arapske zemlje Zaljeva, čime se povećao rizik od eskalacije sukoba.

U međuvremenu se čini da su pregovori između Irana i SAD-a na čekanju do završetka pokopa pokojnog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo na početku rata. Sve je više naznaka da su okupljeni na njegovu pogrebu pozivali na smrt američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Vlasti su tijekom noći prevezle Hameneijevo tijelo u šiitski vjerski centar Qom, gdje su mu okupljeni u utorak odali počast.

Hormuški tjesnac Foto: Afp

Tanker pogođen u najnovijem napadu u tjesnacu

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva izjavio je da je tanker pogođen u blizini Limaha u Omanu u tjesnacu. UKMTO je rekao da je projektil pogodio lijevu stranu plovila dok je pokušavao putovati južno iz tjesnaca prema Omanskom zaljevu.

Navedeno je da nije bilo utjecaja na okoliš od napada te da vlasti istražuju.

Iranska državna televizija, pozivajući se na anonimne izvore, implicirala je da je Teheran izvršio napad na tanker za koji je tvrdila da prevozi prirodni plin iz Katara. Međutim, nije bilo službene tvrdnje Islamske Republike o napadu.

Zajedničko iransko vojno zapovjedništvo upozorilo je prošlog četvrtka da svi tankeri za naftu koji se kreću kroz tjesnac moraju koristiti njegove odobrene rute. Također je rečeno da će se miješanje američkih snaga u tjesnac "dočekati brzom i odlučnom reakcijom".

Trump je u ponedjeljak u Bijeloj kući upozorio Iran da će "sklopiti dogovor ili ćemo mi dovršiti posao”.

"Radije bih postigao dogovor jer ne želim utjecati na 91 milijun ljudi”, rekao je Trump i dodao: "Možemo im srušiti mostove u roku od sat vremena. Možemo im onesposobiti opskrbu energijom.”

Iran i Sjedinjene Države dogovorili su se, u sklopu privremenog sporazuma, da će brodovima biti dopušten prolazak bez plaćanja naknade tijekom razdoblja od 60 dana. Međutim, Teheran je inzistirao na tome da mora kontrolirati rute plovila i kasnije naplaćivati ​​naknade za prolaz, čime bi se promijenila desetljećima duga praksa na tom plovnom putu.

SAD i mnoge arapske zemlje Zaljeva tvrde da neće pristati na to da Iran naplaćuje prolazak kroz tjesnac. Prethodni pokušaj Omana i jedne agencije Ujedinjenih naroda da uspostave novu rutu blizu omanske obale doveo je do napada diljem Bliskog istoka, što je ukazalo na postojeće napetosti.

Tvrtka za analizu podataka Kpler izvijestila je da je tijekom prošlog vikenda najmanje 108 brodova prošlo kroz tjesnac koristeći različite rute.

Deseci tisuća Iranaca na pogrebu Alija Hameneija Foto: ATTA KENARE / AFP

Ožalošćeni se okupljaju u Qomu na pogrebu Hameneija

Iranska državna televizija rano u utorak emitirala je snimke iz helikoptera uživo, prikazujući stotine tisuća ljudi kako pješice odlaze prema džamiji Jamkaran, smještenoj južno od Qoma, radi pogrebne ceremonije za Hameneija. Šijiti vjeruju da je u toj džamiji nekoć boravio Muhamed al-Mahdi, dvanaesti i posljednji šijitski imam, koji je nestao u 9. stoljeću i za kojeg se vjeruje da će se jednog dana ponovno pojaviti kako bi svijetu donio pravdu.

Slike Hameneija i njegova sina, novog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hameneija, nalazile su se na transparentima i plakatima koje su nosili okupljeni građani. On se još nije pojavio na pogrebnim svečanostima koje traju nekoliko dana. Vjeruje se da se skriva nakon što je navodno ranjen u zračnom napadu u kojem je poginuo njegov otac.

Na vrhuncu rata, prije primirja sklopljenog u travnju, Izrael je ciljao visoke iranske dužnosnike, pri čemu je barem u jednom slučaju vjerojatno iskoristio njihova javna pojavljivanja kako bi odredio njihov položaj. Također je prijetio ubojstvom mlađeg Hameneija.

Vlasti su zatvorile ulice i zračni prostor te obustavile uobičajene životne aktivnosti zbog razdoblja žalovanja koje je započelo u subotu, a završit će u četvrtak pokopom Hameneija u svetištu imama Reze u Mashhadu, njegovu rodnom gradu.