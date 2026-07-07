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Iran projektilima pogodio brodove u Hormuzu: SAD sprema osvetu?

Piše A. Ž., 07. srpnja 2026. @ 07:15 komentari
Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Foto: US NAVY/AFP
U strateški ključnom morskom prolazu dogodio se incident.
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