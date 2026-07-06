Pogreb iranskog vođe Hameneija: Iranci traže osvetu SAD-u

Deseci tisuća Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu, izvijestila je u ponedjeljak agencija Reuters.

Državna televizija prikazala je snimke iz zraka na kojima se vide deseci tisuća ljudi okupljenih u središtu Teherana na dosad najvećoj komemoraciji u nizu višednevnih ceremonija.

Lijes s tijelom Hameneija i lijesovi četvero članova njegove obitelji prevezeni su ulicama grada na kamionu, dok su vatrogasci vodenim mlazovima rashlađivali okupljene zbog visokih temperatura.

Slogani pozivaju na "Hameneijeve osvetnike"

Prolazeći ispod mosta, dio okupljenih bacao je kamenje na plakat s fotografijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojem je bio prikazan metak usmjeren prema njegovoj glavi. Na plakatu je pisalo: "Sjedinjene Države ubile su našeg oca. Nećemo vas pustiti."

İran halkının şehit Rehber Ayetullah Hamanei’ye kitlesel vedası havadan görüntülendi.



Görüntüdeki nokta İnkılap Meydanı. Azadi meydanı ile arasında insan zeki yaşandı.



İran halkı, gösterdiği bu iradeyle bir kez daha hesapları bozdu. pic.twitter.com/64mqpc9oZq — Hasan Akaras (@hasanakaras) July 6, 2026

Sudionici povorke nosili su iranske zastave i crvene transparente sa sloganima koji pozivaju na "Hameneijeve osvetnike", oslanjajući se na simboliku šijitske tradicije.

U nedjelju su uz Hameneijev lijes molila trojica njegovih sinova, no novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei nije se pojavio u javnosti. Prema navodima iranskih medija, zadobio je teške ozljede u napadu u kojem je poginuo njegov otac te od početka rata 28. veljače nije viđen u javnosti.

Komemoracije su počele u petak kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove kćeri, njezina 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija. Tijekom vikenda održane su velike komemoracije na otvorenom.

Obje strane proglasile pobjedu

Kasnije ovoga tjedna Hameneijevo tijelo bit će preneseno u sveti šijitski grad Kom, zatim u dva šijitska svetišta u susjednom Iraku, prije nego što bude pokopano u svetištu u Mašhadu na sjeveroistoku Irana.

Rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država završio je prošlog mjeseca preliminarnim mirovnim sporazumom, nakon čega su obje strane proglasile pobjedu. Iransko klerikalno vodstvo ostalo je na vlasti, a stečena je i nova moć nadzorom nad globalnom opskrbom energijom kroz Hormuški tjesnac.

Američki predsjednik Donald Trump također je proglasio pobjedu, iako ciljevi koje je postavio na početku rata - uništavanje iranskih nuklearnih i raketnih sposobnosti, okončanje sposobnosti Irana da napada susjede te stvaranje uvjeta za Irance da zbace svoje vođe - još nisu ostvareni. Trump je tijekom vikenda izjavio da su mirovni pregovori s Iranom odgođeni za tjedan dana zbog pogrebnih ceremonija.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je Hamenei ubijen zato što je predvodio program usmjeren na uništenje Izraela te poručio da će "svaki iranski vođa koji ponovno bude provodio planove za uništenje Izraela biti ubijen".