Stanovnici Kalifornije ostali su zapanjeni kada su prošlog tjedna ugledali svjetleću kuglu kako pada s neba na obližnji ranč. Video bizarnog prizora brzo se proširio društvenim mrežama, a sada je otkriveno što je to i odakle je došlo.

Vlasnik ranča u blizini mjesta Hanford prijavio je lokalnim vlastima da je u svom dvorištu pronašao komad metala, piše Fox News.

Detektivi su najprije istraživali mogućnost da se radi o objektu s rakete SpaceX koja je lansirana samo nekoliko dana ranije. Iz SpaceX-a su negirali bilo kakvu povezanost s nepoznatim objektom.

I Europska svemirska agencija je demantirala da se radi o njihovom objektu tvrdeći kako njihove se letjelice progamiraju da lete isključivo iznad vode kako bi spriječili da bilo koji dio letjelice slučajno padne među ljude.

Nakon gotovo tjedan dana istraživanja, istražitelji su otkrili o čemu se radi.

Vandenbergova zrakoplovna baza rekla je istražiteljima da se nepoznati predmet najvjerojanije odobio od komunikacijskog satelita imena Satellite#70, čiji je vlasnik tvrtka Iridium.

Iz Iridiuma su potvrdili da objekt bio jedan od satelita lansiranih u svemir krajem 90-ih godina, a sada je ponovno ušao u Zemljinu atmosferu. Iz tvrtke su rekli da se spremnik mora ispitati prije službene potvrde da pripada desetljećima starom satelitu. ''Ako se ispostavi da je to dio našeg satelita, to bi jedino mogao biti spremnik za gorivo, i to bi bio prvi komad satelita iz Iridija koji nije u potpunosti uništen u atmosferi'', rekao je glasnogovornik Iridija Jordan Hassin za Fox News.