VIDEO Hrvatskog planinara ugrizla zmija u susjedstvu: Snimio dramatično spašavanje

Hrvatskog planinara u subotu je tijekom uspona ispod Ojstrice u Sloveniji ugrizla zmija.

Uslijedila je akcija spašavanja u kojoj su sudjelovali gorski spašavatelji i helikopter hitne medicinske pomoći.

Planinar je na TikToku objavio snimku dramatične akcije spašavanja.

Na njoj se vidi kako čeka dolazak pomoći nakon što ga je zmija ugrizla za prst u blizini Kocbekova doma pod Ojstricom.

Nesreća se dogodila u subotu nekoliko minuta nakon 12 sati. Nakon ugriza planinar je pozvao pomoć, a na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Gorske službe spašavanja iz Celja i tim helikopterske hitne medicinske pomoći, piše N1 Slovenija.

Akcija spašavanja završila je njegovim prijevozom u Sveučilišni klinički centar u Ljubljani, gdje mu je pružena liječnička pomoć.