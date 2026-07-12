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VIDEO Hrvatskog planinara ugrizla zmija u susjedstvu: Snimio dramatično spašavanje

PišeI. B., 12. srpnja 2026. @ 11:11 komentari
Planinara ugrizla zmija
Planinara ugrizla zmija Foto: TikTok/Screenshot
Hrvatski planinar nije ni slutio kako će završiti njegov uspon u Sloveniji.
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