Euroskupina je u četvrtak podržala preporuku država članica europodručja, a ministri su se složili s pozitivnom ocjenom Europske komisije i Europske središnje banke o ispunjavanju kriterija konvergencije.

Preporukom je predloženo da se euro u Hrvatskoj uvede 1. siječnja 2022. godine, što predstavlja prvi korak u procesu usvajanja zakonskih akata koji će omogućiti Hrvatskoj da postane članica eurozone, kao i da od iduće godine ima koristi od korištenja zajedničke valute.

"S velikim zadovoljstvom mogu objaviti da se Euroskupina danas složila da Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura. Ovo je ključni korak na putu Hrvatske da postane 20. članica našeg europodručja i snažan signal za europske integracije. Želim odati priznanje hrvatskoj Vladi za njezinu predanost i naporan rad na postizanju ovog rezultata tijekom proteklih nekoliko godina, u posebno izazovnim okolnostima", poručio je Paschal Donohoe, predsjednik Euroskupine, donosi N1.

