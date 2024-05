Plenković: "Izjava šefa IDS-a bila je sjajna"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je u subotu napredak u pregovorima oko sastavljanje Vlade s Domovinskim pokretom, rekavši kako se i dalje razgovara o svemu te vjeruje da će se naći rješenja koja su dobra za sve.

"Stvari idu dobro, imali smo dobre konstruktivne razgovore i dijalog koji je neformalno vođen jučer nakon Dana grada Vukovara, tako da se svi razgovori nastavljaju idući tjedan. Idemo prema onome što smo rekli, a to je da će pobjednici formirati parlamentarnu većinu i Vladu, zadržati političku stabilnost u Hrvatskoj i nastaviti aktivnosti koje smo imali do sada na gospodarskom i socijalnom boljitku svih naših građana iz svih krajeva Hrvatske", istaknuo je premijer Plenković novinarima u Puli gdje je nazočio svečanom otvaranju obnovljene dvorane Istarskog narodnog kazališta.

Pročitajte i ovo Simbol nebrige Jedina cesta prema Srđu je proširena, ali tek djelomično: Stari problem još čeka rješenje

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Hoće li ovako izgledati Plenkovićeva većina? Podrška jednog zastupnika još je neizvjesna

Na pitanje što je s manjinama odnosno sa SDSS-om predsjednik HDZ-a i Vlade je potvrdio kako se razgovaralo i u Vukovaru o tome te kako misli da će se naći rješenja koja su dobra za sve, dok je na upit koliko će ruku imati nova parlamentarna većina i tko će je sve činiti odgovorio da će biti više nego dovoljno ruku te kako HDZ nije okrenuo leđa SDSS-u.

"Bitno je da imamo minimalno 76 ozbiljnih i pouzdanih ljudi. Mi smo prošli osam godina s dva vrlo zahtjevna i teška mandata te puno kriza i izazova. Uvijek smo mogli računati na sve one između kojih je vladalo ključno načelo, a to je povjerenje. Kada postoji povjerenje među 76 ljudi meni je svejedno kao premijeru da li imamo 76, 86 ili 96 zastupnika. Na temelju toga smo ostvarili brojna postignuća", naglasio je Plenković.

Pročitajte i ovo Analiza Hrvoja Krešića Plenković ima jasnu većinu? "Sve je bliže brojci 76, a čini se da mu je jedno jako važno"

Komentirajući daljnje inzistiranje predsjednika SDP-a Peđe Grbina na osnivanju antikorupcijske koalicije te kako je IDS odbio sudjelovati u takvoj grupaciji, Plenković je istaknuo da je jučerašnja izjava predsjednika IDS-a Dalibora Pausa bila sjajna, politična i realna.

"SDP neće formirati ništa jer to nije realno"

"Zašto bi se drugi ljudi bavili unutarnjim procesima u okviru SDP-a. Grbin je gotov, to se zna. Kao Milanovićev nećak, a Milanović kao njegov stric dobili su jedan mandat više od Bernardića koji je bio frajer. On je izgubio 25 razlike, dao ostavku i gotovo dok su ovi su izgubili 19 razlike i glume neka postizborna natezanja ne bi li oni nešto formirali", ustvrdio je Plenković dodavši kako 'SDP neće formirati ništa jer to nije realno'.

Pročitajte i ovo Kad se usporede brojke... Je li žičara za Zagrepčane zaista besplatna? Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, to je zato što jest

"U politici treba znati kada narod nekome daje, a nekome uskrati povjerenje. Oni unatoč cijelom procesu i kršenju Ustava nakon izbora vode kampanju koju su već izgubili. To nije realno, bilo bi kulturno da Grbin podnese ostavku i da se bavi nečim drugim. Uostalom, on je treći predsjednik SDP-a kojeg sam ja pobijedio, i to je realnost", poručio je Andrej Plenković.

Čelnik IDS-a Dalibor Paus jučer je izjavio kako se ne radi o antikorupcijskoj koaliciji, nego o spašavanju Peđe Grbina koji pokušava prebacivanjem krivice na ostale dionike za loš rezultat Rijeka pravde skinuti odgovornost sa sebe.