Hrvat uhićen u Srbiji: "Čim su vidjeli otkud sam, počeli su se podsmjehivati i pogledavati"

Srbija je protjerala 23-godišnjeg Hrvata. Tvrde da je sudjelovao u prosvjedima. On za Dnevnik Nove TV to demantira. Bio je, objašnjava kod prijatelja u posjeti.

"Nismo imali namjere da budemo na protestu. Zaobilazili smo to područje. Išli smo u restoran. U tom trenutku ja njima predajem svoj hrvatski pasoš. Odmah kreće jedan drukčiji tretman. Oni me gledaju, podsmjehuju se, pokazuju jedan drugom taj dokument. Ja već vidim kamo to ide i koji tretman mi ide. Tko je imao srpski iskaznicu on je išao, a tko hrvatsku ostao je. U tom trenutku ja sam ostao", kaže protjerani.

Hrvat protjeran iz Srbije - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Prenoćio je u stanici i čekao suđenje. U međuvremenu mu nisu omogućili poziv ni pravo na odvjetnika. Kaže da su ga probudili i odveli u posebnu prostoriju kako bi im otključao svoj mobitel. On je to učinio.



"Ušli su u moj Instagram i u tom Instagramu oni traže tamo neku stranicu koja je vezana uz blokade. Onda slikaju neku objavu, ja to nisam nikad tražio niti da pratim tu stranicu i to se sve vidi", govor protjerani Hrvat, a na pitanje je li policija to pustila tabloidima kaže: "Moj telefon je bio u policijskoj stranici, on je meni bio oduzet i to je procurilo u tabloide."

Hrvat protjeran iz Srbije - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dok su njega protjerivali, srpski predsjednik Aleksandar Vučić na javnoj televiziji koju kontrolira govorio je kao da je on žrtva svega. Prosvjedi su trajali četiri uzastopne večeri.



"Prvu večer sam mislio o Miloševom životu i još o 300 života. Spalili bi ih kao u Glinskoj crkvi. Meni su sa zakašnjenjem slali snimke kad su mi ustaše palile kuću 92. godine u Čipuljiću. Gore sam se osjećao sinoć i preksinoć nego tada", požalio se predsjednik Srbije.

Hrvat protjeran iz Srbije - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Objasnio je zašto policija nije reagirala na nerede u 30-ak gradova. Naljutilo ga je i pitanje o objavama navodno neugodnog sastanka s austrijskim kancelarom.



Hrvat protjeran iz Srbije - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kada je odgovorila negativno na oboje, nastavio je dalje s uvrijeđenim monologom sve dok iznervirano nije rekao da je sastanak s austrijskim kancelarom bio izvanredan.

Samoprozvanoj divi Jeleni Karleuši koja podržava Vučića, prosvjednici su upali na koncert i zviždali. Ubrzo se požalila, baš kao i njezin idol predsjednik.

"Napad na mene, na moj život, obitelj, posao, integritet, samo što imam mišljenje koje se g….a ne sviđa, govori o njima. Jer ja nisam političar, ja ne donosim odluke, ja ni na koji način ne utječem na živote građana", požalila se Jelena u objavi na društvenim mrežama.

Hrvat protjeran iz Srbije - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Protjerani Hrvat na suđenju je morao priznati krivicu kako bi se, tvrdi, što prije spasio nepotrebne muke. Optužili su ga da je nasrtao na žandarmeriju.



"Ja sam u tom trenutku iscrpljen. Bio sam u pritvoru. Dobio sam neku paštetu pokvarenu. Nisam ništa jeo. Totalno iscrpljen. Čujem kazna 400 eura. nisam lud da ne platim to i idem ća, razumijete. Sjedam kasnije u auto policijski i odvode me na granicu Bajakovo, deportiraju, predaju našoj policiji. Tata je došao po mene", kaže protjerani mladić.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova šalje apel prema svim građanima - da ne putuju u Srbiju, ako to nije nužno.