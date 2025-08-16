Obavijesti Foto Video Pretražite
POLICIJSKA TORTURA

Hrvat uhićen u Srbiji: "Čim su vidjeli otkud sam, počeli su se podsmjehivati i pogledavati"

Piše Goran Latković/DNEVNIK.hr, 16. kolovoza 2025. @ 20:26
Hrvat protjeran iz Srbije - 1
Hrvat protjeran iz Srbije - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Hrvat protjeran iz Srbije zbog navodnog sudjelovanja u prosvjedima, stigao je u Hrvatsku. Za Dnevnik Nove TV demantirao je da je bio sudionik. U Srbiji se prosvjedovalo četvrtu večer zaredom. Njihov predsjednik za to vrijeme tvrdi da je žrtva.
  1. Nesreća u Srbiji
    Tragedija u Srbiji

    Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
  2. Akcija spašavanja na Velebitu
    hgss u akciji

    Užas na planini: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula. Dignut i helikopter
  3. Sir, ilustracija
    U FRANCUSKOJ

    Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica

Putin na Aljasci tražio cijeli Donjeck, Zelenski odbio predaju teritorija
PUTINIFIKACIJA TRUMPA
Nakon sastanka s Putinom Trump preuzeo njegov narativ: "Ukrajina mora popustiti jer je Rusija velika sila"
HGSS nakon tragedije na Velebitu: "Quadovi su skloni prevrtanju, ljudi dehidriraju"
Nesreća podno Velebita
Iz HGSS-a upozoravaju: "Quadovi su skloni prevrtanju, obavezna je zaštitna oprema"
Hrvat uhićen u Srbiji priznao krivnju samo da ga puste na slobodu: "Dali su mi jesti samo pokvarenu paštetu"
POLICIJSKA TORTURA
Hrvat uhićen u Srbiji: "Čim su vidjeli otkud sam, počeli su se podsmjehivati i pogledavati"
Pilot Black Hawka o intervenciji iz Dubrovnika: "U letu prilagodimo sve bitne faktore"
Spašavaju živote
Pilot Black Hawka priznao je li ga frka na hitnim intervencijama: "Najteže što pamtim je jedna večer..."
Puljić: Putin želi ukinuti suverenitet Ukrajine, teritorij mu nije ključan
LASKAVA POREDBA
Analitičar za Dnevnik Nove TV o dogovoru na Aljasci: "Putin neće stati, on je Milošević s nuklearnim oružjem"
Europski čelnici komentirali sastanak: "Međunarodne granice ne smiju se mijenjati silom"
Nisu optimistični
Nižu se reakcije na razgovor Trumpa i Putina: "On je pobijedio, ovo je bila samo predstava"
Išli su u posjet ocu, a onda su poginuli: Roditelji slomljeni na mjestu kobne nesreće: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Tragedija u Srbiji
Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Pakistan: VIše od 320 mrtvih zbog jakih kiša
monsun u Aziji
Više od 320 ljudi poginulo u strašnoj oluji: Umrli su od udara groma, struje, mnogi su zatrpani
Kobna nesreća na Velebitu: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula
hgss u akciji
Užas na planini: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula. Dignut i helikopter
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
DHMZ: Sunčano i vruće, popodne u unutrašnjosti moguć pokoji pljusak
kraj paklenih vrućina
Stiže promjena vremena: U ovoj regiji moguće je grmljavinsko nevrijeme
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
vijesti
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
Išli su u posjet ocu, a onda su poginuli: Roditelji slomljeni na mjestu kobne nesreće: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Tragedija u Srbiji
Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
show
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Ubod pčele ili ose: Ako ste već doživjeli i nije došlo do teške alergijske reakcije, ne mora značiti da ste sigurni! Evo što je hitan slučaj
jako pazite što ćete sa žalcem
Ubod pčele ili ose: Ako ste već doživjeli i nije došlo do teške alergijske reakcije, ne mora značiti da ste sigurni! Evo što je hitan slučaj
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Prva faza trudnoće
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
sport
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
UŽIVO Hrgović jako dobro radi, ali primio je već neke opake bombe
IDEMOOOO
UŽIVO Hrgović jako dobro radi, ali primio je već neke opake bombe
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
tv
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
putovanja
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
lifestyle
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Savršeno uređen stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba
SVE JE TIP-TOP
Nevjerojatan stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba uređen - savršeno
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
 
