Hrvat u Njemačkoj mačetom ubio suprugu na ulici: "Krvi je bilo posvuda"

Ubojstvo u centru njemačkog grada Kelkheima šokiralo je prolaznike - muškarac (60) je, prema riječima svjedoka, mačetom ubio svoju suprugu. Državno odvjetništvo u Frankfurtu potvrdilo je da je riječ o hrvatskim državljanima.

Kako izvještavaju njemački mediji, muškarac je napao 58-godišnjakinju nedaleko od glavnog trga, a nesretna žena preminula je na mjestu. Prema dosad dostupnim informacijama, zločinu je prethodila svađa.

Svjedoci su uspjeli svladati i zadržati 60-godišnjaka do dolaska policije, koja ga je potom uhitila. Napadač je pritom lakše ozlijeđen. Motiv i okolnosti zasad nisu poznati, a istražitelji intenzivno prikupljaju dokaze i ispituju svjedoke.

Frankfurtsko državno odvjetništvo potvrdilo je za Focus da je riječ o hrvatskim državljanima koji su u braku bili od 1991. godine. Dodali su da u ovoj fazi istrage ne mogu iznositi dodatne informacije. Prema riječima jednog svjedoka, muškarac je suprugu mačetom ubo u vrat.

Svjedoci i susjedi u šoku: "Krvi je bilo posvuda"

Jedan od očevidaca rekao je da se nalazio svega pet metara od mjesta napada.

"Muškarac, koji je možda bio pijan, mačetom je ubo ženu u vrat. Krvi je bilo posvuda. Počeo sam bježati koliko me noge nose", ispričao je svjedok, dodavši da je vidio "samo jedan ubod". Žena je navodno pokušala pobjeći, ali je ubrzo kolabirala. Policija nije potvrdila o kakvom je točno oštrom predmetu riječ.

Stanovnik Kelkheima Vladimir Milovac rekao je da osumnjičenog poznaje dugi niz godina, a ubijenu ženu nekoliko mjeseci. Ispričao je da se njihov pas često igrao s njezinim psom.

"Žena je djelovala vrlo iscrpljeno i pod stresom, a muškarac je ponekad bio agresivan i prijetio joj. Nisam se želio miješati", rekao je Milovac, dodajući da ga je vijest o njezinoj smrti duboko potresla.

"Jutros sam pročitala što se dogodilo i to me jako pogodilo. Ovdje često doručkujemo. Položila sam ružu jer više ništa drugo ne mogu učiniti. Strašno je kada se nešto ovakvo dogodi u vlastitom gradu. Nažalost, takvi se slučajevi događaju prečesto", rekla je jedna od mještanki.

Osumnjičeni će tijekom poslijepodneva biti izveden pred istražnog suca, koji će odlučiti hoće li mu biti određen istražni zatvor.