Plenković doputovao u Kijev: "Zalažemo se za postizanje pravednog i održivog mira"

Premijer Andrej Plenković doputovao je u srijedu u Kijev, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na 5. samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa. Sastat će se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te s predsjednicom Moldove Maiom Sandu, objavili su Banski dvori.

Na Ceremoniji cvijeća u Kijevu lideri su odali počast ukrajinskim vojnicima, braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu - svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji i obrani slobode Ukrajine te sigurnosti i demokratskih vrijednosti cijele Europe.

Andrej Plenković u šestom posjetu Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine - 9 Foto: Vlada RH

Andrej Plenković u šestom posjetu Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine - 3 Foto: Vlada RH

Andrej Plenković u šestom posjetu Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine - 5 Foto: Vlada RH

Solidarnost s Ukrajinom

U fokusu razgovora, ističu iz Vlade, bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom. "Zalažemo se za postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, uz puno poštovanje međunarodnog prava i pružanje čvrstih sigurnosnih jamstava u slučaju dogovora o primirju i prekidu vatre", poručila je Vlada.

Podsjetili su i da je ovo šesti premijerov posjet Ukrajini od početka ruske agresije u veljači 2022. godine, čime Hrvatska, naglašavaju, još jednom potvrđuje svoju solidarnost s Ukrajinom i potporu očuvanju njezina suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti.

"U tom je razdoblju Hrvatska Ukrajini osigurala snažnu političku, vojnu, humanitarnu, razvojnu, energetsku i financijsku pomoć. Vlada je na sjednici prošlog tjedna donijela odluku o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu PURL, čime se nastavlja hrvatski doprinos međunarodnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti Ukrajine", istaknuto je u priopćenju iz Banskih dvora.

Andrej Plenković u šestom posjetu Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine - 6 Foto: Vlada RH

Andrej Plenković u šestom posjetu Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine - 7 Foto: Vlada RH

Andrej Plenković u šestom posjetu Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine - 9 Foto: Vlada RH

Poveznice Hrvatske i Ukrajine

Hrvatska s Ukrajinom, dodaje se, dijeli i vlastita specifična znanja i iskustva iz Domovinskog rata, osobito u područjima humanitarnog razminiranja, skrbi o veteranima, procesuiranja ratnih zločina i mirne reintegracije okupiranih teritorija.

Ujedno je Hrvatska bila i domaćin niza važnih međunarodnih konferencija - prvog Parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, 3. sastanka na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa te Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja, čije će se drugo izdanje organizirati ove godine u Cavtatu.