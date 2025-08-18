U stravičnom sudaru kamiona i auta izbio požar, putnici živi izgorjeli: "Vrištali su i dozivali pomoć"

Troje ljudi je poginulo, a više ih je ozlijeđeno u ponedjeljak u prometnoj nesreći na autocesti Egnatia kod Komotinija, na sjeveroistoku Grčke, priopćile su vlasti.

Pod još uvijek neutvrđenim okolnostima, koje istražuje prometna policija, kamion kojim je upravljao bugarski državljanin sudario se izravno s osobnim automobilom kojim je upravljao muškarac iz Albanije, a u vozilu su se nalazila još tri putnika.

Kao posljedica silovitog sudara, na mjestu nesreće je izbio požar u kojem su u nekoliko minuta izgorjeli vozač i još dva putnika iz automobila.

Četvrti putnik vozila nalazi se u stanju šoka te je izvan životne opasnosti u bolnici u Komotiniju, javlja Xanthinea.gr.

Xanthinea.gr navodi na Instagramu da su izgorjeli putnici vrištali u pomoć u zapaljenom automobilu, prema svjedocima.

Od siline sudara nastala je i lančana nesreća, pri čemu je automobil udario u drugo vozilo s četvero putnika, koji su, prema navodima grčke policije, rodbinski povezani sa žrtvama, koji su se navodno vraćali s vjenčanja.

Svi su preventivno prebačeni u bolnicu u Komotiniju i u stanju su šoka zbog tragedije.

Bugarski vozač (56) je u kritičnom stanju.

Požar koji je izbio zbog sudara, zahvativši i vozila na autocesti, ali i obližnja polja izvan nje, ugašen je od strane vatrogasaca.