Više požara izbilo nego lani, prosječno 20-ak po danu: "Vidimo što se događa oko nas, oni odnose ljudske živote"

U operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama predstavljeni su rezultati provedbe dosadašnjeg dijela protupožarne sezone u Hrvatskoj.

Požara je ove godine bilo više u odnosu na prošlu, ali je opožarena površina manja za čak 72 posto. Dnevno je u prosjeku bilo 20-tak požara.

Najugroženija je bila Splitsko-dalmatinska županija.

Vatrogasci su poslani i u inozemstvo - Crnu Goru, BiH i Izrael. Gotovo 18 tisuća ih je sudjelovalo u sezoni, tisuću više nego lani.

Sezona je bila izazovna i zbog vremenskih prilika, nedostatka oborina i ekstremnih vrućina.

"Pozivam sve da na odgovorno ponašanje i da doprinesu tome da požara ne bude, jer je najbolji požar onaj koji se nije gasio, gdje nije došlo zapaljenja. Poduzmimo sve svojim odgovornim ponašanjem da do požara ne dolazi, a ako ikad dođe, Hrvatska vatrogasna zajednica i sustav domovinske sigurnosti će poduzeti sve da ne bude šteta, a naravno ni stradanja ljudi", poručio je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade.



"Svi zajedno smo doprinijeli da se požari što prije pogase, sa što više snaga i da zaista bude minimalna materijalna šteta. Vidimo što se događa u okolini oko nas, kakvi su to požari, odnose ljudske živote. Ono najbitnije je da činimo sve da ne dođe do ozlijeđivanja, niti ne daj Bože, da stradaju ljudi - Tucaković", rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

