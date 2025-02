Hamas je predao tijela četiriju izraelskih taoca u noćnoj razmjeni za palestinske zatvorenike, objavio je Reuters. Izrael je primio četiri tijela, priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Hamas je prethodno identificirao tijela kao tijela Tsachija Idana, Itzhaka Elgarata, Ohada Yahalomija i Shloma Mantzura, koji su svi oteti tijekom napada 7. listopada 2023. iz svojih domova u kibucima u blizini Gaze.

Očekuje se da će izraelski forenzički timovi potvrditi njihov identitet, navodi u četvrtak izraelsko ministarstvo zdravlja.

Hamas predao tijela četiriju izraelskih taoca u razmjeni za palestinske zatvorenike Foto: Afp

Prekid vatre stupio je na snagu 19. siječnja i uglavnom se održao, unatoč brojnim neuspjesima. No njegova prva faza trebala bi završiti ovaj tjedan, a sudbina sljedeće faze, kojoj je cilj okončanje rata, ostaje nejasna. Hamas je rekao da dosad nije dobio nikakve prijedloge.

Nakon nekoliko dana bezizlazne situacije egipatski posrednici osigurali su primopredaju tijela posljednjih četiriju taoca u prvoj fazi sporazuma za 620 Palestinaca koje su ili pritvorile izraelske snage u Gazi ili su bili zatvoreni u Izraelu.

Izrael je u subotu odbio osloboditi zatvorenike nakon što je Hamas predao šest talaca u insceniranoj ceremoniji.

Hamas predaje tijela Foto: Afp

Hamas je izlagao žive taoce i lijesove s ostacima talaca na pozornici pred gomilom u Gazi prije nego što ih je predao, što je izazvalo oštre kritike, uključujući i Ujedinjene narode.

S druge strane, autobus koji je prevozio neke od oslobođenih palestinskih zatvorenika napustio je izraelski zatvor Ofer na okupiranoj Zapadnoj obali i stigao u palestinski grad Ramallah nekoliko minuta kasnije, pokazuju snimke uživo.

Prva faza primirja uključivala je razmjenu ukupno 33 izraelska taoca za oko 2000 palestinskih zarobljenika i zatočenika te povlačenje izraelskih trupa s nekih položaja u Gazi i priljev pomoći.

Ali s obzirom na to da 42-dnevno primirje istječe u subotu, ostaje nejasno hoće li doći do produljenja, koje bi moglo dovesti do oslobađanja više od 59 preostalih talaca, ili mogu započeti pregovori o drugoj fazi sporazuma.

