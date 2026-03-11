EU traži jačanje veza s ovom državom: "Oni su najeuropskija zemlja izvan Europe"

Eurozastupnici su u srijedu pozvali na snaženje veza Europske unije i Kanade u aktualnim geopolitičkim okolnostima istaknuvši da dvije strane dijele zajedničke interese i vrijednosti.

U izvješću pod nazivom "preporuka o povećanoj suradnji EU-a i Kanade s obzirom na aktualni geopolitički kontekst, uključujući prijetnje gospodarskoj stabilnosti i suverenosti Kanade", zastupnici u Europskom parlamentu pozvali su na dublju suradnju EU-a i Kanade kako bi se zajednički odgovorilo na sigurnosne prijetnje i potaknula trgovina usred rastućih geopolitičkih napetosti.

S obzirom na trenutna previranja u međunarodnom poretku, EU mora podići svoje strateško partnerstvo s Kanadom na novu razinu, poručuju eurozastupnici.

EU i Kanada trebaju "iskoristiti ovaj trenutak prekida u međunarodnom poretku i zajedničkih izazova kao priliku za potpuno iskorištavanje potencijala strateškog partnerstva između EU-a i Kanade te za podizanje odnosa na novu razinu u potrazi za zajedničkim interesima i vrijednostima u globalnom okruženju koje se brzo mijenja", kaže se u izvješću

Dvije strane trebale bi pojačati svoju podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, posebno putem G7 i Koalicije voljnih, koordinirati sankcije i diplomatske napore za daljnju izolaciju Rusije te zajednički njegovati odnose sa Sjedinjenim Državama, kaže se u izvješću usvojenom u srijedu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Izvješće također poziva na bližu koordinaciju kako bi se riješili izazovi koje predstavlja Kina, uključujući i na Zapadnom Balkanu, jači angažman u Indo-Pacifičkoj regiji i zajedničke napore za pravedan i trajan mir na Bliskom istoku.

Eurozastupnici pozivaju i na dublju suradnju na Arktiku, izražavaju zabrinutost zbog militarizacije regije i žele zajedničke napore za zaštitu autonomije Grenlanda usred rastućeg geopolitičkog interesa, izvijestio je Europski parlament.

Usvojeni tekst konačno naglašava potrebu za promicanjem prednosti CETA-e (Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma EU-a i Kanade) i jačanjem energetske suradnje te poziva 10 država članica koje još nisu ratificirale CETA-u da to učine brzo prije 10. obljetnice, 2027. godine privremene primjene sporazuma.

Izvješće u zaključku poziva institucije EU-a "da nastave graditi istinsko strateško partnerstvo s Kanadom, koje se temelji na povjerenju, zajedničkim načelima i vrijednostima ukorijenjenima u međunarodnom pravu i demokraciji".

Rezolucija je usvojena s 482 glasa za i 108 protiv, uz 42 suzdržana glasa. Protiv rezolucije izjasnio se veći dio zastupnika krajnje desnih zastupničkih klubova, Patriota za Europu i Europe suverenih nacija, kluba Ljevica te većina neovisnih zastupnika.

"Kanada je možda najeuropskija zemlja izvan Europe. A danas možemo reći da je europskija nego ikad, zbog naših zajedničkih strateških interesa i zajedničkih izazova s ​​kojima se suočavamo", ističe njemački socijaldemokrat i izvjestitelj za usvojeni tekst Tobias Cremer.

"U svijetu koji oblikuju ratom ovisna Rusija, asertivna Kina i sve nepredvidljiviji američki saveznik, Europljani i Kanađani znaju: svoje interese i svoju sigurnost - na Arktiku, u Ukrajini, kada su u pitanju klimatske promjene i Grenland - možemo zaštititi samo zajedničkim djelovanjem i produbljivanjem suradnje. Krajnje je vrijeme da se ovo blisko strateško usklađivanje pretvori u dublji europsko-kanadski savez", drži Cremer, navodi Europski parlament.