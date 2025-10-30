FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama

Nakon gotovo 18 mjeseci borbe, opkoljeni Al-Fashir, grad u Sudanu, u nedjelju su zauzele paravojne snage RSF-a. Lokalne i međunarodne humanitarne organizacije od tad preklinju za pomoć - ubijeno je najmanje 2000 civila, a jučer su stigla i izvješća o pokolju u bolnici, gdje je vojska ubila svakoga koga je zatekla - najmanje 460 ljudi.

Borbe između sudanskih oružanih snaga (SAF) i RSF-a bjesne od 2023., kada je borba za vlast unutar vojnog režima izbila u otvoreni sukob u glavnom gradu Khartoumu i brzo se proširila po cijeloj zemlji. Al-Fashir, nekada grad s više od milijun stanovnika, pod opsadom je RSF-a od svibnja 2024. U kolovozu prošle godine proglašena je glad u kampu Zamzam za raseljene osobe, južno od grada. RSF ga je zauzeo u travnju, kad se u njemu nalazilo 500.000 ljudi, a prema podacima WHO-a, ubili su više od 2000 civila., prenosi The Guardian.

Vojnici RSF-a slave nakon zauzimanja grada Foto: Afp

Stručnjaci su i ranije upozoravali da bi zauzimanje Al-Fashira moglo završiti katastrofalno, ponavljajući scenarij iz 2023., kad su nakon zauzimanja Geneine pogubili 15.000 civila, uglavnom iz nearapskih skupina. U siječnju je američka vlada formalno proglasila da je RSF počinio genocid.

Vođa RSF-a, general Mohamed Hamdan Dagalo, poznat kao Hemedti, priznao je da je bilo "zloupotreba" od strane njegovih snaga u zauzimanju grada. Rekao da je otvorena istraga, bez navođenja detalja.

Fears have mounted in Sudan after paramilitaries seized the key city of el-Fasher, amid reports of mass atrocities and the killing of five Red Crescent volunteers in Kordofan.



— in pictures https://t.co/KfZa8ze9nD pic.twitter.com/wT8LxOhMxt — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2025

UN potvrdio masovna ubojstva

Laboratorij za humanitarna istraživanja Sveučilišta Yale analizirao je satelitske snimke bolnice u ponedjeljak, 27. i utorak, 28. listopada. U utorak su se pored bolnice pojavila tri skupa bijelih objekata i "crvenkasta promjena boje na tlu", kojih dan prije nije bilo, najvjerojatnije pijesak natopljen krvlju. Izvijestili su i da postoje dokazi o masovnim ubojstvima, a pojavili su se i videozapisi, čiju je autentičnost potvrdio AFP, na kojima otprije poznati ratni zločinac RSF-a iz neposredne blizine puca u skupinu nenaoružanih civila koji sjede na tlu. UN je potvrdio da postoje videozapisi koji prikazuju desetke nenaoružanih muškaraca koji su ustrijeljeni ili leže mrtvi, okruženi borcima RSF-a.

🚨HUMAN SECURITY EMERGENCY🚨

El-Fasher has fallen to RSF. HRL finds evidence of mass killings including door-to-door clearance operations and objects consistent with reported bodies on berm entrapping El-Fasher.#KeepEyesOnSudan



🛰️@AirbusSpace @Maxarhttps://t.co/1HApllgNL5 pic.twitter.com/yrCbM5HxeP — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) October 27, 2025

Civili koji su uspjeli izaći iz grada izvijestili su da su im borci RSF-a oduzeli stvari i iznuđivali otkupninu, a mnoge žene ispričale su da su seksualno napadnute. Vjerojatno je da su mnogi umrli u pustinji pokušavajući doći do logora za raseljene osobe, rekla je Caitlin Howarth, direktorica analitike sukoba u laboratoriju Yale, dodajući da se pravi broj žrtava možda nikada neće saznati.

Associated Press razgovarao je sa svjedocima koji su rekli da su borci RSF-a išli od kuće do kuće, tukli i pucali na ljude, uključujući žene i djecu. Mnogi civili su umrli od prostrijelih rana na ulicama, neki dok su pokušavali pobjeći na sigurno, ispričali su: "Bilo je to kao polje smrti. Tijela posvuda, ljudi krvare, a nitko im ne može pomoći".

Izbjeglice u Tawili Foto: Afp

Oni koji su, ranjeni, ili pod okriljem noći, uspjeli pobjeći iz grada, smješteni su u naselju, odnosno sad kampu Tawila, oko 60 km zapadno od Al-Fashira, u kojem trenutno živi više od 650.000 ljudi. On je pod kontrolom frakcije Sudanske oslobodilačke vojske koju predvodi Abdul Wahid Mohamed al-Nur. Oni su navodno dopustili vladinim trupama koje bježe iz Al-Fashira ulazak u Tawilu pod uvjetom da predaju oružje.

Liječnici bez granica (MSF) kažu da se suočavaju s velikim priljevom ljudi u svoju kliniku u Tawili.

"Više od 1000 ljudi stiglo je noću pješice i kamionima, nakon izuzetno opasnog putovanja. Mnogi su bili jako slabi, patili su od pothranjenosti i dehidracije“, ispričala je koordinatorica Sylvain Penicaud.