Kakav gaf: Američka vlada na globalnoj konferenciji prikazala potpuno pogrešnu kartu Afrike

Tijekom predstavljanja u sklopu međunarodne konferencije AIDS 2026 u brazilskom Rio de Janeiru predstavnici američke vlade prikazali su kartu Afrike na kojoj je pogrešno označena svaka država, što je izazvalo podsmijeh među sudionicima koji su napravili snimke zaslona i podijelili ih na društvenim mrežama.

Reuters je pregledao snimku prezentacije američkog State Departmenta o novim sporazumima u području zdravstva. Analiza Reutersa pokazala je da karta prikazana na slajdu sadrži vodeni žig umjetne inteligencije koji upućuje na to da je izrađena pomoću alata tvrtke OpenAI.

Iz OpenAI-a poručili su da istražuju slučaj.

State Department priopćio je da preuzima "punu odgovornost" za nastalu zabunu te naveo da je kartu izradio član tima koji je u posljednji trenutak na brzinu izmijenio prezentaciju prije događaja.

Na karti je Nigerija, u kojoj Sjedinjene Države trenutačno imaju raspoređeno nekoliko stotina vojnika, prikazana kao država bez izlaza na more usred Sahare. Mozambik, koji se nalazi na jugoistoku Afrike, premješten je na Afrički rog, dok je Obala Bjelokosti iz zapadne Afrike smještena na suprotnu stranu kontinenta.

Snimke zaslona karte prvo su objavljene na platformi Substack u tekstu stručnjakinje za AIDS Emily Bass, a potom su se proširile LinkedInom, gdje je jedna objava prikupila oko 40.000 pregleda.

"Osoba koja je izradila i odobrila ovaj slajd nije znala gdje se nalaze afričke države niti je smatrala potrebnim provjeriti svoj rad", napisao je Matt Petit, stručnjak za umjetnu inteligenciju i geopolitiku pri think tanku Atlantic Council.