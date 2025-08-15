FOTOGALERIJA Razorne poplave nose sve pred sobom, stotine mrtvih: Turisti ostali zarobljeni na klizištima

Bujice izazvane obilnim kišama usmrtile su više od 200 ljudi diljem Indije i Pakistana u posljednja 24 sata.

Spasioci tragaju za najmanje 80 nestalih u udaljenom himalajskom selu gdje su iznenadni pljuskovi uništili hinduističko hodočasničko mjesto.

Helikopter za dostavu pomoći poplavljenim područjima na sjeverozapadu Pakistana srušio se u petak zbog lošeg vremena, pri čemu je poginulo svih pet osoba na brodu, uključujući dva pilota.

U indijskom dijelu Kašmira najmanje 60 ljudi je poginulo, a 80 ih se vodi kao nestalo nakon što su bujične poplave pogodile udaljeno selo Chositi, gdje je više od 200 hinduističkih hodočasnika večeralo u zajedničkoj kuhinji kada je bujica s planine odnijela sve pred sobom.

Najmanje 50 teško ozlijeđenih zbrinuto je u lokalnim bolnicama, a mnogi od njih spašeni su iz potoka punog blata i krhotina.

Vlasti su u petak izgradile improvizirane mostove kako bi pomogle zarobljenim hodočasnicima da pređu blatni vodeni kanal, a deseci bagera uklanjali su stijene, iščupana stabla, električne stupove i druge ostatke.

Zarobljeni u Pakistanu

Na sjeveru i sjeverozapadu Pakistana bujične poplave usmrtile su najmanje 164 ljudi u posljednja 24 sata.

Spasioci su evakuirali 1300 zarobljenih turista iz planinskog okruga Mansehra, pogođenog klizištima u četvrtak. U tim je područjima najmanje 35 osoba prijavljeno kao nestalo, navode lokalni dužnosnici.

Od 26. lipnja u poplavama izazvanima kišama u zemlji je poginulo više od 477 ljudi, većinom žena i djece, prema podacima Nacionalnog ureda za upravljanje katastrofama.

Oko 1600 ljudi evakuirano je iz planinskih okruga u obje zemlje nakon što su iznenadni pljuskovi izazvali poplave i klizišta diljem regije, javlja Euronews.

Iznenadni pljuskovi krivi za katastrofu

Meteorolozi predviđaju nove obilne kiše i poplave u području.

Pakistanska agencija za upravljanje katastrofama izdala je nova upozorenja za poplave izazvane iznenadnim pražnjenjem ledenjačkih jezera na sjeveru, upozorivši putnike da izbjegavaju pogođena područja.

Iznenadni, intenzivni pljuskovi na malim područjima sve su češći u himalajskim regijama Indije i sjevernim područjima Pakistana, koja su podložna bujičnim poplavama i klizištima.

Ovi pljuskovi mogu izazvati razornu poplavu i klizišta, pogađajući tisuće ljudi u planinskim područjima.

Stručnjaci kažu da se broj ovakvih pojava povećao posljednjih godina djelomično zbog klimatskih promjena, dok je šteta koju izazivaju veća zbog neplanske gradnje u planinskim područjima.

U 2022. godini, najgora monsunska sezona zabilježena u zemlji odnijela je više od 1700 života i prouzročila procijenjenu štetu od 34.2 milijarde eura.

