FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"

Članovi srpske nevladine organizacije "Žene u crnom" jučer su, na dan kada je u Hrvatskoj obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu organizirali mirovnu akciju.

Raširili su crni transparent na kojem je bijelim slovima pisalo "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru".

U najavi akcije podsjetili su da je napad JNA počeo 25. kolovoza 1991. godine, da je 19. rujna iste godine velik broj Beograđana bacajući cvijeće pred tenkove ispratio Prvu gardijsku oklopnu diviziju JNA koja je bila na putu prema Vukovaru.

"Jedan od najsramotnijih događaja u povijesti Beograda prekriven je velom šutnje i poricanja! Vukovar je 1991. bio punih 87 dana pod opsadom JNA i srpskih paravojnih formacija. Tijekom opsade Vukovara počinjen je ratni zločin urbicida i kulturocida – uništena je povijesna jezgra grada", poručili su iz udruge.

"Vukovar je postao simbol barbarskog uništavanja gradova u ratu... Ubijeno je više tisuća ljudi, ranjeno je više od 25.000 ljudi, a na dan pada grada protjerano je više od 30.000 ljudi s područja općine Vukovar. Nakon početka opsade grada Vukovara, na teritoriju Srbije formirano je nekoliko logora za hrvatske ratne zarobljenike s teritorija Hrvatske", dodali su.

Napomenuli su da država Srbija još uvijek štiti i slavi ratne zločince poput Veselina Šljivančanina.

"Produžava politiku konfrontacije s Hrvatskom, odbijajući se posvetiti rješavanju pitanja o nestalima i procesuiranju ratnih zločina", poručili su.

Zaključili su da su država Srbija i njezine institucije dužne: