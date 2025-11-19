Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Dan sjećanja

FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"

Piše B. F. M. , 19. studenoga 2025. @ 06:56 komentari
Mirovna akcija Žena u crnom
Mirovna akcija Žena u crnom Foto: Milos Tesic/ATAImages/Pixsell
Žene u crnom u Beograde organizirale mirovnu akciju.
Najčitanije
  1. Zavod za zapošljavanje
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
  2. Andrej Plenković
    Iznenadni posjet

    Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
  3. Zvonko Rumenjak, sudski vještak za požare
    JE LI PODMETNUT?

    Sudski vještak otkrio mogući uzrok razornog požara Vjesnikovog nebodera: "U djeliću sekunde..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Prometni kaos oko Vjesnika: Zatvorene ulice, na snazi posebna regulacija
Velika gužva
Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"
Dan sjećanja
FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"
Hoće li napokon dogovoriti mir? Trumpov tim u tajnosti radi na dogovoru s Rusijom
Mir na vidiku?
Trump u tajnosti radi na dogovoru s Rusijom: Plan ima 28 točaka, otkriveni detalji
VIDEO Vatra u Japanu guta sve pred sobom: Izgorjelo više od 170 zgrada
U Japanu
VIDEO Vatra guta sve pred sobom: Izgorjelo više od 170 zgrada, jedna osoba nestala
Koji će gradovi umirovljenicima isplatiti božićnice
DETALJAN POPIS
Brojni gradovi će počastiti umirovljenike božićnicom: Evo tko je rekorder koji će isplatiti 600 eura
Papa Lav: Trumpova administracija puna nepoštovanja prema migrantima
Napeto između sunarodnjaka
Papa žestoko kritizirao Trumpa: "Iznimno je pun nepoštovanja"
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Plenković će se sutra u Rimu sastati s talijanskom premijerkom
Iznenadni posjet
Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
Sudski vještak o požaru Vjesnikovog nebodera
JE LI PODMETNUT?
Sudski vještak otkrio mogući uzrok razornog požara Vjesnikovog nebodera: "U djeliću sekunde..."
Srbija: Uhićeno 18 ljudi, krivotvorili su više od 300 dokumenata
Uzbuna u gradovima
Velika akcija u susjedstvu: Uhićena skupina koja je krivotvorila više od 300 dokumenata, među njima i policajci
Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
Tragedija kod Sremske Mitrovice
Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći: "Autobus se pregrijavao, sve su znali"
Na snazi privremena regulacija prometa zbog požara nebodera Vjesnik
OBJAVLJENI DETALJI
Zagrepčani, pripremite se na kaos! Grad izdao upute građanima
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Plenković će se sutra u Rimu sastati s talijanskom premijerkom
Iznenadni posjet
Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
Rekonstrukcija brutalnog ubojstva u Mostaru
PRETUKAO JE PA UBIO
Rekonstrukcija monstruoznog ubojstva u Mostaru: "Prolaznicima je govorila da pozovu policiju..."
show
Omar Harfouch se povukao iz žirija za Miss Universe
sve je farsa?
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje!
Junakinja Domovinskog rata: Dva mjeseca prije pada Vukovara provela u ratnoj bolnici!
''na to nismo bili spremni...''
Ona je junakinja Domovinskog rata: Dva mjeseca prije pada Vukovara proživjela je strahote u bolnici!
Deni Karadža u osmoj epizodi showa Supertalent
''meni si 10/10''
Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Piše psihologinja
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ups...
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
LOL
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
tech
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Što to točno znači?
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Baš kao na Zemlji?
Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
sport
VIDEO Bosna i Hercegovina nije uspjela! Austrija iščupala bod u Beču i otišla na Svjetsko prvenstvo
ŠTETA, SUSJEDI
VIDEO Bosna i Hercegovina nije uspjela! Austrija iščupala bod u Beču i otišla na Svjetsko prvenstvo
Zlatko Dalić komentirao ponašanje dijela navijača u Podgorici
Posve nepotrebno
Crnogorci pitali Dalića o skandiranju hrvatskih navijača: Evo što im je odgovorio
Ovih 16 reprezentacija će igrati europske dodatne kvalifikacije
POSLJEDNJA ŠANSA
Ovih 16 reprezentacija će igrati europske dodatne kvalifikacije
tv
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
MasterChef: MasterChef kandidati pred zadatkom punim aromatičnih tajni! Kako će se snaći?
VEČERAS!
MasterChef kandidati pred zadatkom punim aromatičnih tajni! Kako će se snaći?
Skrivena sudbina: Sve ga boli – probudio se pored kreveta svoje kćeri
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Sve ga boli – probudio se pored kreveta svoje kćeri
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Vatrena voda
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
raste pritisak
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Vanna u mokrim tajicama i sakou
Kombinacija je zakon
Vanna u "mokrim" tajicama uz koje omiljene jesenske čizme pristaju nepogrešivo
sve
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene