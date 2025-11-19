FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"

Raširili su crni transparent na kojem je bijelim slovima pisalo "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru".
U najavi akcije podsjetili su da je napad JNA počeo 25. kolovoza 1991. godine, da je 19. rujna iste godine velik broj Beograđana bacajući cvijeće pred tenkove ispratio Prvu gardijsku oklopnu diviziju JNA koja je bila na putu prema Vukovaru.
"Jedan od najsramotnijih događaja u povijesti Beograda prekriven je velom šutnje i poricanja! Vukovar je 1991. bio punih 87 dana pod opsadom JNA i srpskih paravojnih formacija. Tijekom opsade Vukovara počinjen je ratni zločin urbicida i kulturocida – uništena je povijesna jezgra grada", poručili su iz udruge.
"Vukovar je postao simbol barbarskog uništavanja gradova u ratu... Ubijeno je više tisuća ljudi, ranjeno je više od 25.000 ljudi, a na dan pada grada protjerano je više od 30.000 ljudi s područja općine Vukovar. Nakon početka opsade grada Vukovara, na teritoriju Srbije formirano je nekoliko logora za hrvatske ratne zarobljenike s teritorija Hrvatske", dodali su.
Napomenuli su da država Srbija još uvijek štiti i slavi ratne zločince poputVeselina Šljivančanina.
Zaključili su da su država Srbija i njezine institucije dužne:
Utvrditi odgovornost vrha bivše JNA za oružani napad na Hrvatsku i pokrenuti sudske postupke za zločin urbicida u Vukovaru
Utvrditi punu istinu o nestalima otvaranjem svih državnih arhiva u cilju pronalaženja grobnica hrvatskih žrtava u Srbiji
Procesuirati sve odgovorne, prvenstveno visokorangirane časnike vojske i policije, za osnivanje logora te za ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika u logorima u Stajićevu, Begejcima, Sremskoj Mitrovici, Aleksincu, Nišu i Beogradu
Uvažiti zahtjev da se postave spomen-ploče na mjestima logora u Stajićevu, Begejcima i drugdje te podržati druge oblike simboličkih reparacija žrtvama i njihovim obiteljima
Pokrenuti zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mjestima