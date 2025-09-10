Flotila za Gazu: Pogođen je još jedan brod, nema ozlijeđenih

Globalna flotila za Gazu Sumud (GSF) u srijedu je izvijestila da je još jedan od njezinih brodova pogođen, te sumnja na napad dronom, što tuniške vlasti niječu.

Na brodu u tuniškoj luci Sidi Bou Said izbio je požar, no nema izvještaja o ozlijeđenima, kazao je jedan od organizatora flotile Reutersu, dan nakon što je skupina kazala da je još jedno plovilo pogođeno u tuniškim vodama.

Tuniški dužnosnici kazali su da je do eksplozije došlo iz unutrašnjosti samoga plovila, a glasnogovornik Narodne garde Tunisa za radio Mosaique FM kazao je da izvještaji o napadu dronom nemaju utemeljenja u stvarnosti.

Brod, koji plovi pod portugalskom zastavom, i vozi upravljački odbor flotile, pretrpio je oštećenja od požara na glavnoj palubi i spremištu u potpalublju, priopćila je flotila GSF, međunarodna inicijativa koja nastoji prekinuti izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć ratom razorenoj Gazi koristeći civilne brodove koje podupiru delegacije iz 44 zemalja.

Nakon udara deseci su se ljudi okupili u tuniškoj luci Sidi Bou Said, gdje su usidreni brodovi flotile, mašući palestinskim zastavama i skandirajući "Oslobodite Palestinu", kazao je svjedok Reutersa.

Izrael je nametnuo pomorsku blokadu toj obalnoj enklavi otkad je Hamas preuzeo kontrolu nad Gazom 2007. godine, kazao je da je cilj blokade obustava dostave oružja toj militantnoj skupini.

Blokada je opstala tijekom više sukoba, uključujući rat koji je u tijeku, koji je započeo kad je Hamas na jugu Izraela ubio oko 1200 ljudi te zatočio 250 talaca u listopadu 2023., prema izraelskim brojkama.

U posljedičnom vojnom napadu Izraela protiv Hamasa ubijene su više od 64 tisuće Palestinaca, kazalo je ministarstvo zdravstva Gaze, dok je tijelo za nadzor globalne gladi kazalo da je dio te enklave izgladnio.

Izrael je Gazu odcijepio početkom ožujka, onemogućio je ulazak pomoći tri mjeseca i kazao da Hamas preusmjerava zalihe.

U lipnju izraelske pomorske snage zaplijenile su jahtu koja je plovila pod britanskom zastavom, na kojoj se, uz druge članove posade, nalazila Greta Thunberg. Taj brod s pomoći Izrael je prozvao propagandom u korist Hamasa.

GSF je poručio da je u tijeku istraga napada dronom te da će nakon istrage objaviti rezultate.

"Agresivno djelovanje kojim se cilja zastrašiti i omesti našu misiju neće nas odvratiti. Naša mirovna misija s ciljem prekidanja okupacije Gaze i solidariziranjem s njezinim građanima odlučno se nastavlja", kazao je GSF.