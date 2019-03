Europsko vijeće pristalo je na odgodu Brexita do izbora za Europski parlament u svibnju - uz jedan uvjet. Britanski parlament sljedeći tjedan mora prihvatiti sporazum o razdruživanju. U protivnom, Velika Britanija za osam dana bez dogovora napušta Europsku uniju.

Kao da je riječ o stolnom tenisu, glavni akteri priče o Brexitu prebacuju lopticu jedni drugima. Theresa May nije razriješila Gordijski čvor u Londonu pa u Bruxellesu traži da Europsko vijeće donese odluku, odnosno odgodi proces.

''Ova odgoda je nešto za čime žalim. Ali kratko produljenje roka dalo bi parlamentu vremena da donese konačnu odluku koja će poštovati rezultat referenduma'', rekla je Theresa May, britanska premijerka.

No zemlje članice traže jamstvo da odgoda neće značiti samo nastavak natezanja u britanskom parlamentu.

''Nema produljenja roka bez jasne političke većine koja će glasovati za plan budućih odnosa. Duboka politička promjena mora se dogoditi za bilo kakvo produljenje koje ne bi bilo tehničko'', kaže Emmanuel Macron, francuski predsjednik.

''Želimo prije svega da čujemo od premijerke May ima li ona u ovom trenutku snage i postoji li politička volja među različitim strankama u Ujedinjenoj Kraljevini da se ipak prihvati sporazum o povlačenju, a onda u tom kontekstu bi razgovarali o eventualnom produljenju ovoga roka. Vidjeli ste u njenom pismu, rok je 30.6. Puno je nas na tragu onoga da taj rok od 22., 23, svibnja, znate da su u nekim zemljama izbori četvrtkom, možda primjereniji'', rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

Druga mogućnost bila je da Velika Britanija pristane na dugotrajniju odgodu, barem do kraja ove godine i sudjeluje na izborima za Europski parlament.

''Moramo pokušavati do posljednjeg trenutka postići uredan Brexit i glasovanje u britanskom parlamentu i dalje može pomoći. Brexit je dobro ispregovaran i zato je manevarski prostor ograničen'', rekla je Angela Merkel, njemačka kancelarka.

Sve ovo povećava izglede da će Velika Britanija izaći iz Europske unije bez dogovora, a to se odrazilo i na tržišta. Zbog straha ulagača od takvog scenarija, funta je danas doživjela najveći ovogodišnji pad.

Iz Bruxellesa se uživo za Dnevnik Nove TV javila reporterka Katarina Alvir.

''To je pitanje svih pitanja. Ali konkretnog odgovora još uvijek nemamo. Britanska premijerka je u četvrtak dobila u Europskom vijeću ono što je tražila – odgodu. Međutim, ne do onog datuma do kojeg je tražila 30. lipnja, već do 22. svibnja. Tu slijedi veliki 'ali'. Do sljedećeg petka britanski parlament mora odobriti sporazum. Osnovana je sumnja da to britanski parlament neće učiniti s obzirom na to da su taj isti sporazum već dva puta odbili. Premijerka May sastala se s europskim čelnicima na sat i pol vremena. Nekoliko njih su je pitali što ako britanski parlament ne odobri sporazum. Ona je odgovor izbjegavala, nije ga ni dala. Moglo se vidjeti da je Europska unija jedinstvena barem kad je Brexit u pitanju. Francuska je nešto oštrija, Njemačka nešto blaža. Angela Merkel je istaknula da ako se ne dogodi da britanski parlament ratificira sporazum sljedeći tjedan, ne isključuje mogućnost hitnog summita sljedećeg tjedna do petka u Europskom vijeću. Cijelu ovu priču, cijeli ovaj kaos, sapunicu oko Brexita možda je najbolje opisao luksemburški premijer koji je rekao kako ponekad ima dojam da čekaju Godota i nadaju se da će taj Godot i doći'', rekla je Alvir.



