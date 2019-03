Britanska premijerka Theresa May zatražila je odgodu brexita do 30. lipnja.

"Kao premijerka nisam spremna odgoditi brexit iza tog datuma", izjavila je Theresa May u parlamentu, prenosi The Guardian.

Njezin ured objavio je pismo o zamlbi odgode izlaska Velike Britanije iz Europske unije upućeno predsjedniku Vijeća EK Donaldu Tusku.

Britanska premijerka Theresa May je izjavila da planira od parlamenta zatražiti da glasa po treći put o sporazumu o razdruženju kojeg je postigla s Bruxellesom.

S druge strane, Komisija objašnjava da se čelnici EU-a koji se na summitu u četvrtak sastaju s May suočavaju s "dvojnim" izborom - kratkom odgodom brexita od 29. ožujka do 23. svibnja, ili dugom odgodom najmanje do kraja ove godine, a Britanija bi imala obvezu održati 23. svibnja izbore za Europski parlament.

"Bilo koje produljenje koje bi se ponudilo Ujedinjenoj Kraljevini trajalo bi ili do 23. svibnja ili znatno dulje, s obvezom održavanja europskih izbora. To je jedini način da se zaštiti funkcioniranje europskih institucija i njihova sposobnost donošenja odluka", stoji u bilješci o brexitu koju je na uvid dobio Reuters.

Summit EU

Prema prijašnjem dogovoru, Velika Britanija bi EU trebala napustiti 29. ožujka, no britanski parlament je već dva puta odbio prijedlog sporazuma o brexitu s EU koji je ispregovarala premijerka. May je nakon toga odlučila zatražiti odgodu.

Britanski mediji u srijedu ujutro su javili, pozivajući se na vladine izvore, da će premijerka u pismu zatražiti kraću odgodu Brexita.

Brexit će biti glavna tema dvodnevnog summita čelnika EU-a, koji počinje u četvrtak popodne. To će biti prva točka dnevnog reda.

Čelnicima 27 zemalja članica najprije će se obratiti britanska premijerka May, koja će zatim napustiti prostoriju kako bi 27-orica mogli nastaviti raspravu o britanskom zahtjevu. Sada se zna da će to biti zahtjev o odgodi.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u srijedu ujutro za njemački radio kako ne očekuje odluku o Brexitu na ovom summitu te najavio mogućnost sazivanja novog summita sljedeći tjedan.