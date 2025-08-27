Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu

Građevinske aktivnosti na lokacijama za proizvodnju oružja drastično su se ubrzale od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ovaj se trend događa u trenutku kada se vlade Europske unije suočavaju s izazovima održavanja isporuka oružja Kijevu i obnavljanja vlastitih zaliha, posebno u svjetlu potencijalno nestabilne američke predanosti europskoj sigurnosti, piše Financial Times.

Koristeći podatke s više od tisuću prolaza radarskih satelita Sentinel-1 Europske svemirske agencije, Financial Times pratio je promjene na 150 lokacija koje su u vlasništvu 37 kompanija specijaliziranih za proizvodnju naoružanja. Podaci sugeriraju da otprilike trećina promatranih lokacija pokazuje znakove širenja ili novih građevinskih radova.

Europa tako napušta mirnodopski model proizvodnje.

"To su duboke i strukturne promjene koje će transformirati obrambenu industriju u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju", izjavio je William Alberque, bivši direktor kontrole naoružanja u NATO-u.

Većina kompanija odbila je komentirati nalaze analize navodeći sigurnosne razloge.

Postrojenja za proizvodnju oružja povećana za dva milijuna kvadrata

Analiza je pokazala da su se područja s vidljivim promjenama povećala sa 790.000 kvadratnih metara u razdoblju od 2020. do 2021. na čak 2,8 milijuna kvadratnih metara od 2024. do 2025.

Među lokacijama s najvećim proširenjem ističe se zajednički projekt njemačkog obrambenog diva Rheinmetalla i mađarske državne firme N7 Holding u Várpaloti u zapadnoj Mađarskoj, gdje je izgrađeno golemo postrojenje za streljivo i eksplozive.

Prva tvornica u Mađarskoj završena je u srpnju 2024. i proizvodi streljivo za borbena vozila pješaštva. Izgradnja se nastavlja, a ondje će se proizvoditi i topničke granate od 155 mm, kao i streljivo za tenkove Leopard 2.

"Ne možemo komentirati navodne obrise naših proizvodnih pogona na satelitskim snimkama zbog korporativne sigurnosti", rekao je Patrick Römer, glasnogovornik Rheinmetalla.

Analiza je obuhvatila i 88 lokacija povezanih s programom EU-a ASAP, koji s 500 milijuna eura subvencionira proizvodnju streljiva i projektila. Podaci pokazuju da su kompanije koje su primile sredstva iz ASAP-a rasle brže od ostalih.

1/4 @FT did a splendid job analyzing satellite data to show that defense re-industrialization across Europe is progressing quickly. FT analyzed data from 150 construction sites involving 37 companies. Total area under construction of defense industrial enterprises increased pic.twitter.com/zmXqlI14r3 — Alex Melikishvili (@A_Melikishvili) August 13, 2025

Povjerenik EU-a za obranu Andrius Kubilius izjavio je za FT da se od ruske invazije godišnji kapacitet Europe za proizvodnju oružja povećao s 300.000 na oko dva milijuna do kraja ove godine. Velik dio tog rasta pripisuje se Rheinmetallu, koji planira povećati proizvodnju granata od 155 mm sa 70.000 u 2022. na 1,1 milijun do 2027. godine.

Ozbiljan problem za Europu

Unatoč brojkama, dužnosnici upozoravaju da će stvarna proizvodnja vjerojatno biti znatno ispod kapaciteta. Osim toga, stručnjaci ističu da sposobnosti za dalekometne udare ostaju ozbiljan problem za Europu.

Fabian Hoffmann, istraživač sa Sveučilišta u Oslu, rekao je da su projektili ključni za odvraćanje Rusije.

"Oni su preduvjet da bi NATO pobijedio jer nećemo moći pratiti ruski tempo mobilizacije. S dramatičnim širenjem Rusije, najbolje što možemo učiniti jest uspostaviti vjerodostojno odvraćanje – da ćemo, ako pucate na nas, mi uzvratiti. Ali ako ikada želimo doći do toga, onda moramo drastično proširiti našu proizvodnju", ustvrdio je Hoffman.

Prioritetna područja uključuju upravo projektile, protuzračnu obranu, topništvo i dronove.