Encyclopedia Britanica i riječnik Mirriam-Webster tužili OpenAI za povredu autorskih prava

Tehnološki div na području razvoja umjetne inteligencije, OpenAI, suočava se s ozbiljnim pravnim izazovom nakon što su Encyclopaedia Britannica, jedna od najstarijih i najuglednijih enciklopedija na svijetu i svjetski poznati američki izdavač riječnika Merriam-Webster, podnijeli tužbu u kojoj optužuju tvrtku za "masovno kršenje autorskih prava", navodi se u tužbi, koju prenosi Tech Crunch.

Encyclopaedia Britannica, koja je vlasnica Merriam-Webstera, tvrdi da posjeduje autorska prava na gotovo 100.000 mrežnih članaka koji su, kako navodi, prikupljeni bez dopuštenja i korišteni za treniranje velikih jezičnih modela (LLM-ova) tvrtke OpenAI. U tužbi se ističe da sustav generira odgovore koji sadrže "potpune ili djelomične doslovne reprodukcije" njihova sadržaja te da se taj sadržaj koristi u okviru ChatGPT-ova sustava dohvaćanja i generiranja podataka, koji pretražuje mrežu i baze podataka radi ažurnih informacija.

"ChatGPT uskraćuje prihod mrežnim izdavačima poput Britannice, generirajući odgovore na korisničke upite koji zamjenjuju i izravno konkuriraju sadržaju izdavača poput Britannice", stoji u tužbi. Britannica dodaje da halucinacije AI modela isto tako ugrožavaju "stalni pristup javnosti kvalitetnim i pouzdanim mrežnim informacijama".

Britannica se time pridružuje drugim izdavačima koji su pokrenuli pravne postupke protiv OpenAI-ja, uključujući The New York Times, Ziffa Davisa (vlasnika Mashablea, CNET-a, IGN-a i PC Maga) te više od deset novina u SAD-u i Kanadi, poput Chicago Tribunea, Denver Posta, Sun Sentinela, Toronto Stara i Canadian Broadcasting Corporationa.

Ranija tužba Britanice protiv tvrtke Perplexity još je u tijeku. Pravna praksa u ovom području zapravo nije jasno utvrđena, iako je američki savezni sudac William Alsup u nevezanom ranijem slučaju prihvatio argument AI tvrtke Anthropic da je takva uporaba sadržaja za treniranje AI modela dovoljno transformativna da bude zakonita. Ipak, tvrtka Anthropic sankcionirana je, u kolektivnoj tužbi brojnih autora, nagodbom vrijednom 1,5 milijardi eura, zbog nezakonitog preuzimanja milijuna knjiga.