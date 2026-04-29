Bitka za budućnost umjetne inteligencije: Musk na suđenju protiv Sama Altmana poručio da "rep ne bi trebao mahati psom"

Sud u Oaklandu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji postao je u utorak središte sučeljavanja tehnoloških divova. Elon Musk, milijarder koji stoji iza Tesle, SpaceX-a i xAI-ja, pristupio je svjedočenju protiv svojih bivših suradnika, u suđenju koje bi moglo odrediti etičke granice umjetne inteligencije. U srži spora nalazi se pitanje može li se poslovni pothvat, namijenjen zaštiti čovječanstva, zakonski preoblikovati u snažnu tvrtku vođenu isključivo profitom.

Otvarajući postupak, Muskov odvjetnik Steven Molo usredotočio se na promjenjivu narav korporativne strukture OpenAI-ja. Molo je ustvrdio da su vodeći ljudi te tvrtke, Sam Altman i Greg Brockman, zajedno s partnerom Microsoftom, zapravo preoteli tu inicijalno dobrotvornu ustanovu. Prema Molovim riječima, prvotna je namjera bila neprofitna organizacija posvećena "sigurnom, otvorenom razvoju umjetne inteligencije" za opće dobro, a ne za financijsku korist pojedinaca.

Sam Musk je s klupe za svjedoke iznio svoje viđenje svrhe sudskog procesa koji je u tijeku. "U osnovi, mislim da će pokušati učiniti ovu tužbu... vrlo složenom, ali ona je zapravo vrlo jednostavna, a to je da nije u redu ukrasti dobrotvornu ustanovu", rekao je Musk, a prenosi agencija AP.

U oštrom odgovoru, odvjetnik OpenAI-ja William Savitt sugerirao je da je parnica potaknuta osobnim zamjeranjem, a ne altruizmom. Savitt je tvrdio da Muskovo nezadovoljstvo proizlazi iz neuspjeloga pokušaja učvršćivanja moći unutar OpenAI-ja.

"Ovdje smo jer gospodin Musk nije dobio ono što je htio s OpenAI-jem", izjavio je Savitt pred deveteročlanom porotom. Nadalje je naveo da je Musk prethodno pritiskao osnivače da spoje OpenAI s Teslom kako bi stekao većinski udio u profitnoj inačici OpenAI-ja.

Tužiteljstvo je potanko iznijelo kako je početno ulaganje Microsofta od 1,84 milijarde eura u konačnici dovelo do odstupanja od načela otvorenoga koda. Iako su osnivači 2017. godine pristali na osnivanje profitne podružnice radi upravljanja rastućim troškovima, Molo je tvrdio da sadašnja vrijednost OpenAI-ja od 783,5 milijardi eura predstavlja kršenje svake obveze dane javnosti. Molo je pojasnio i Muskov stav o hijerarhiji tvrtke. "Rep ne bi smio mahati psom", rekao je u slikovitom opisu.

Tijekom svjedočenja Musk se dotaknuo svojih radnih tjedana od 100 sati i motivacije za osnivanje tvrtke. Prisjetio se ključnoga neslaganja sa suosnivačem Googlea Larryjem Pageom oko prioriteta opstanka čovječanstva, naspram napretka umjetne inteligencije.

Musk je upozorio da, iako bi umjetna inteligencija mogla nadmašiti ljudsku inteligenciju već sljedeće godine, ona mora biti odgojena poput "vrlo pametnoga djeteta", uz usađivanje vrijednosti poput poštenja i integriteta.

Agencija AP prenosi kako se očekuje da će suđenje trajati tri tjedna.