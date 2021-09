Oko 25 ljudi prevezeno je u bolnicu nakon eksplozije u stambenoj zgradi u švedskome gradu Gothenburgu u utorak rano ujutro, javlja Reuters pozivajući se na novinsku agenciju TT.

Švedska policija je objavila na svojoj internetskoj stranici da se radi na evakuaciji ljudi koji žive na tom području.

Među ozlijeđenima su tri žene s teškim ozljedama, javlja Reuters.

Policija navodi da je otvorila istragu iako zasad nema osumnjičenih.

Hitne službe su priopćile da se radi na evakuaciji stanara i gašenju požara u zgradi.

