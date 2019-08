Najmanje je sedam radnika poginulo, a još nekoliko možda je ostalo zarobljeno nakon eksplozije u kemijskoj tvornici u zapadnoj Indiji u subotu, objavila je policija, dodajući da su 43 osobe ozlijeđene.

Eksplozija se dogodila u tvornici smještenoj u predgrađu grada Dhule u državi Maharashtri. "Sedmero ljudi poginulo je u eksploziji. Još se ne zna o kakvoj se vrsti eksplozije radi, naši forenzičari istražuju uzroke na mjestu događaja", rekao je predstavnik policije.

Silovita eksplozija pogodila je obližnje domove i zgrade te izazvala velik plamen. Televizijske snimke pokazuju oblake crnog dima koji se nadvija nad tvornicom.

In India, nearly a dozen people were killed as a result of explosion that took place in a chemical factory in Dhule,Maharashtra pic.twitter.com/L8korVGSS1