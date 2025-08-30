Društvene mreže gore, širi se objava "Trump je mrtav": Sve je komentirao i tvorac Simpsona

Na društvenim mrežama postale su viralne objave "Trump je mrtav" nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance prije nekoliko dana u intervjuu dobio pitanje upitan je li spreman preuzeti vlast u slučaju smrti Donalda Trumpa.

Vance je rekao da je 79-godišnji američki premijer u formi i energičan, ali je rekao da se ne mogu isključiti nepredviđeni događaji.

"Ima nevjerojatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsjednika Sjedinjenih Država mlađa od njega, on je zapravo osoba koja posljednja ide spavati, on je osoba koja noću zadnja završava telefonske razgovore i on je prva osoba koja se budi i prva osoba koja telefonira ujutro", ispričao je Vance u intervjuu za USA Today.

Vanceovi komentari ubrzo su postali viralni na društvenim mrežama, piše The Economic Times. Američki predsjednik se nedavno suočio i sa zdravstvenim problemima. U srpnju je Bijela kuća potvrdila da ima kroničnu vensku insuficijenciju, stanje vena koje uzrokuje oticanje nogu. Trump je također preživio dva pokušaja atentata tijekom kampanje prošle godine.

Nije prvi put

Priču o mogućnosti Trumpove smrti dodatno je pojačao tvorac serije Simpsons Matt Groening u srpnju ove godine.

"Ne, nema kraja serije na vidiku. Nastavit ćemo dok netko ne umre", rekao je Groening, a zatim je dodao rečenicu koja je uzburkala društvene mreže.

"Kad "znaš već tko" umre, Simpsoni predviđaju da će se plesati na ulicama. Osim što će predsjednik J.D. Vance zabraniti ples."

Serija je i u prošli predviđala točne činjenice o Trumpu, od njegovog prvog mandata do reizbora.

Osim toga, ovo nije prvi put da je Trumpova smrt postala vijest na internetu. U rujnu 2023. godine hakiran je X račun Donalda Trumpa Jr., a haker je objavio lažnu poruku u kojoj je izjavio da mu je otac umro i da se kandidira za predsjednika.

Tvrdnja je brzo opovrgnuta kada je sam Donald Trump objavio na Truth Socialu kako bi uvjerio svoje pristaše da je živ.