Egzotična papiga u srcu grada: "Svakodnevno ga čujemo, svađa se s drugim pticama"

U srce Pule doselio se egzotičan gost. Jedna papiga, crvena rozela imena Grego, posljednjih mjeseci živi u gradskoj šumici. A kako ide zima, krenule su i pripreme da lakše podnese hladnoću.

Mještani tvrde da je krivac nečiji otvoreni prozor, kroz koji je pobjegao početkom proljeća ove godine. I sad nastanjuje šumu - papige ovako u prirodi žive samo u području iz kojeg dolaze, dakle, u jugoistočnoj Australiji i Tasmaniji.

"Svakodnevno ga čujemo i viđamo, neću reći da ona nas sad prati, ali kako smo počeli pomalo stavljati hranu za njega i ostale ptice onda je stalno tu negdje u blizini. Imam osjećaj da on smatra da je ta hrana samo i jedino njegova. A tu dolaze i druge ptice pa on njih napada, svađa se, pa su ga svrake nedavno napale i iščupale su mu par pera sa repa", ispričao je Marko iz Pule.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Line Dollar.