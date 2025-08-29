Obavijesti Foto Video Pretražite
Mali Grego

Egzotična papiga u srcu grada: "Svakodnevno ga čujemo, svađa se s drugim pticama"

29. kolovoza 2025.
Egzotična papiga u Puli
Egzotična papiga u Puli Foto: DNEVNIK.hr
Papiga je već mjesecima u divljini, a mještani će joj pripremiti i sklonište za zimu.
Egzotična papiga u srcu Pule: Ovako u divjini žive samo u jugoistočnoj Australiji i Tasmaniji
Mali Grego
Egzotična papiga u srcu grada: "Svakodnevno ga čujemo, svađa se s drugim pticama"
