Drama u Washingtonu: Agent tajne službe pucao na muškarca, evakuiran i dio Bijele kuće

U ponedjeljak poslijepodne u središtu američke prijestolnice Washingtona došlo je do pucnjave u kojoj je sudjelovao agent tajne službe, a koja je rezultirala ranjavanjem jedne osobe te lakšim ozljeđivanjem slučajnog prolaznika.

Incident, koji se odigrao u neposrednoj blizini Washingtonskog spomenika, izazvao je hitnu reakciju snaga sigurnosti i privremenu blokadu šireg područja parka National Mall.

Prema službenim informacijama američke Tajne službe, uniformirani agent ispalio je hice u jednu osobu na raskrižju 15. ulice i Avenije Independence nešto prije 16 sati po lokalnom vremenu. Iako su prve informacije s terena bile oskudne, policijski izvori kasnije su potvrdili da je ustrijeljena osoba prevezena u bolnicu te se nalazi u stabilnom stanju. Na samom mjestu događaja istražitelji su pronašli oružje, no još uvijek nije službeno potvrđeno je li osumnjičenik uzvratio paljbu prije nego što je neutraliziran, piše NBC Washington.

Osim primarne mete, u incidentu je stradao i prolaznik koji se u trenutku pucnjave zatekao na popularnoj turističkoj ruti. Prema navodima policije, riječ je o slučajnoj žrtvi koja je zadobila tek površinsku ranu u donjem dijelu tijela. Ozlijeđeni muškarac samostalno je odšetao do vozila hitne pomoći gdje su mu bolničari pružili pomoć, a njegovo stanje nije ocijenjeno kao kritično.

Očevici koji su se zatekli kod Washingtonskog spomenika opisali su trenutke panike, navodeći kako se čulo najmanje pet uzastopnih hitaca. Zbog ozbiljnosti situacije i blizine ključnih državnih institucija, snage sigurnosti odmah su poduzele preventivne mjere. Sjeverni travnjak Bijele kuće, koja se nalazi oko kilometar i pol sjeverno od mjesta događaja, nakratko je evakuiran. Članovi novinarskih ekipa koji su se nalazili na travnjaku hitno su povučeni u unutrašnjost zgrade, no nakon samo sedam minuta dopušten im je povratak na radna mjesta jer je procijenjeno da više nema izravne opasnosti.

Tajna služba pozvala je građane i turiste da do daljnjega izbjegavaju područje oko 15. ulice i Avenije Independence kako bi se omogućio nesmetan rad hitnih službi i istražitelja. Okolne ulice ostale su zatvorene satima nakon incidenta dok je policijski očevid pokušavao utvrditi točan slijed događaja koji je doveo do ove rijetke uporabe sile u jednoj od najčuvanijih zona na svijetu.