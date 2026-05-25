Strava u Francuskoj: Dječak (12) pronađen mrtav uz obalu, oko vrata imao zavezan ručnik

Tinejdžer je pronađen mrtav u Rennesu u nedjelju, s ručnikom vezanim oko vrata. Pokrenuta je istraga zbog ubojstva maloljetnika.

Beživotno tijelo 12-godišnjeg dječaka pronađeno je na obali rijeke Vilaine u Rennesu u nedjelju, 24. svibnja, objavilo je tužiteljstvo u Rennesu. Oko vrata mu je bio čvrsto zavezan mokri ručnik za kupanje.

Ribar je pozvao hitne službe nakon što je čuo dječji plač u blizini rijeke Vilaine, doznaje BFMTV iz policijskog izvora. Unatoč pokušajima reanimacije koje su poduzeli svjedoci i hitne službe, dječaku nije bilo spasa. Smrt je proglašena na mjestu događaja, potvrdilo je tužiteljstvo.

Policija je obaviještena u 16:40, a na mjesto događaja stigla je deset minuta kasnije. U tom trenutku vatrogasci su već bili ondje i provodili oživljavanje, piše BFM.

Velik broj policajaca bio je na mjestu događaja u nedjelju navečer, raspitujući se među stanarima stambenog kompleksa u blizini rijeke Vilaine.

Postavljen je veliki bijeli šator, dok su forenzičari u bijelim zaštitnim odijelima i plavim rukavicama mjerili i fotografirali područje uz obalu rijeke.