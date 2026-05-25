Drama na letu za London: Jedna stvar u prtljazi natjerala pilota na hitno slijetanje

EasyJetov let za Ujedinjeno Kraljevstvo preusmjeren je za Rim nakon što je otkriveno da se u prtljazi jednog putnika nalazi prijenosni punjač.

Let EZY2618 iz egipatske Hurghade prema londonskom Lutonu sletio je u utorak navečer u talijansku prijestolnicu kao "mjera opreza".

Iz aviokompanije su poručili kako je kapetan odlučio preusmjeriti let "u skladu sa sigurnosnim propisima" nakon što je jedan putnik tijekom leta obavijestio posadu da se prijenosni punjač nalazi u prtljažnom prostoru zrakoplova. Mnoge aviokompanije postrožile su pravila vezana uz power bankove, često zahtijevajući da se nose isključivo u ručnoj prtljazi zbog opasnosti od zapaljenja litij-ionskih baterija, piše BBC.

Zrakoplov je sigurno sletio u rimsku zračnu luku Fiumicino, a let je odgođen za srijedu.

Podaci servisa FlightRadar24 pokazuju da je zrakoplov letio na visini od 36.000 stopa kada je, gotovo tri sata nakon polijetanja, iznad Jadranskog mora naglo skrenuo ulijevo i sletio 20 minuta kasnije.

Prema dostupnim informacijama, s prijenosnom baterijom nije bilo nikakvih problema, no propisi nalažu da power bankovi ne smiju biti priključeni na punjenje u prtljažnom prostoru tijekom leta.

"Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su iskrcani na uobičajen način. Osigurali smo hotelski smještaj i obroke gdje god je to bilo moguće. Putnicima koji su ostali u zračnoj luci osigurana su osvježenja."

"Sigurnost putnika i posade najveći je prioritet EasyJeta, a kompanija upravlja svojom flotom u strogom skladu sa svim smjernicama proizvođača."

"Željeli bismo se ispričati svim putnicima zbog neugodnosti uzrokovanih preusmjeravanjem leta i naknadnim kašnjenjem."

Pravila EasyJeta navode da su prijenosne baterije dopuštene isključivo u ručnoj prtljazi, ali su "zabranjene za uporabu" te se "ne smiju koristiti za punjenje drugih uređaja".

Svaki putnik smije imati najviše dva power banka, koji ne smiju prelaziti kapacitet od 160 vat-sati (Wh) za litijske baterije, a moraju biti pojedinačno zaštićeni, primjerice u originalnom pakiranju ili plastičnoj vrećici.

Posade zrakoplova često putem razglasa upozoravaju putnike na ta pravila.

Slične mjere uvele su i druge aviokompanije.

Ryanair navodi da power bankovi nisu dopušteni u predanoj prtljazi, ne smiju se spremati u pretince iznad sjedala te se ne smiju koristiti za punjenje ili napajanje drugih prijenosnih elektroničkih uređaja tijekom vožnje po pisti, polijetanja ili slijetanja.