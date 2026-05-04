Operacija Sloboda na djelu: Američki razarači čuvaju prolaz, Iran odgovara novom kartom kontrole

U ponedjeljak nije bilo naznaka pojačanog prometa plovila Hormuškim tjesnacem, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će SAD započeti s nastojanjima da se uklone ograničenja ili blokade koje sprečavaju prolaz brodova plovnim putevima, prenosi Reuters.

Samo je jedan tanker, zajedno s nekoliko teretnih brodova i brodom za polaganje kabela, u ponedjeljak ušao u Omanski zaljev, pokazali su podaci MarineTraffica.

Nisu viđeni tankeri ni ostali komercijalni brodovi da čekaju u redu za tranzit, a njemačka brodarska grupa Hapag-Lloyd objavila je da je tranzit njezinih brodova i dalje nemoguć jer nije dovoljno jasno kakav je postupak za siguran prolaz.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je kako će u ponedjeljak početi raditi na tomu da se omogući slobodna plovidba tjesnacem uz nastavak blokade iranskih luka.

CENTCOM je objavio i da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom prošla kroz Hormuški tjesnac.

Američki razarači u Zaljevu "aktivno pomažu u naporima za obnovu tranzita za komercijalni brodski promet", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u.

"Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški tjesnac i sigurno su na putu", dodaje se u izjavi.

Američko Središnje zapovjedništvo ranije je demantiralo izvješća iranskih medija da je američki brod pogođen projektilima koje su ispalile iranske snage. "Nijedan brod američke mornarice nije pogođen. Američke snage podržavaju Projekt Sloboda i provode pomorsku blokadu iranskih luka", navodi se u objavi.

Brodarska industrija nije dobila nikakve smjernice u vezi s američkom operacijom i američkom nakanom, dok je ukupna sigurnosna situacija ostala nepromijenjena, izvijestilo je brodarsko udruženje BIMCO (Baltičko i međunarodno pomorsko vijeće).

"Bez pristanka Irana da se komercijalnim brodovima dopusti siguran tranzit Hormuškim tjesnacem trenutačno je nejasno što će biti s iranskom prijetnjom o plovidbi brodova", rekao je glavni časnik BIMCO-a za sigurnost Jakob Larsen. Udruga daje sigurnosna upozorenja za brodarsku industriju.

Stotine komercijalnih brodova i do 20.000 pomoraca nije uspjelo proći plovnim putevima od početka iranskog rata, priopćila je međunarodna pomorska organizacija.

CENTCOM je američke misije nazvao "obrambenima" i rekao da će kombinirati diplomatske napore s vojnom koordinacijom.

Iran je u međuvremenu upozorio američku mornaricu da se drži podalje od Hormuškog tjesnaca uz upozorenje da će trgovački brodovi morati koordinirati svaki prolaz s njihovom vojskom. Objavio je i novu kartu koja prikazuje, kako se ističe - područje pod iranskom kontrolom.

Istodobno je Pakistan izvijestio da je svih 22 članova posade kontejnerskog broda Touske koji je plovio pod iranskom zastavom, a američke su ga snage prošli mjesec zaplijenile, evakuirano u Pakistan i da će svi biti vraćeni kućama.

Brod će nakon popravka biti vraćen vlasnicima, stoji u objavi pakistanskog ministarstva vanjskih poslova, koje je taj potez nazvalo "mjerom izgradnje povjerenja".

Američka pomorska blokada nametnuta iranskim lukama 13. travnja smanjila je i izvoz nafte iz Irana.