Drama nakon polufinala SP-a: Nove optužbe na račun Britanaca

Argentina je optužila Ujedinjeno Kraljevstvo za narušavanje njezina teritorijalnog suvereniteta, ustvrdivši da je britanski ratni brod HMS Medway bez odobrenja uplovio u argentinske teritorijalne vode.

Optužbe su uslijedile svega nekoliko sati nakon pobjede argentinske nogometne reprezentacije nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva, čime su dodatno zaoštrene dugogodišnje napetosti između dviju država oko Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka.

Argentinski ministar vanjskih poslova Pablo Quirno u srijedu navečer objavio je priopćenje u kojem je ustvrdio da je brod Kraljevske mornarice početkom srpnja izvršio "nezakonit vojni upad" u argentinske vode, a da pritom vlasti u Buenos Airesu nisu bile službeno obaviještene.

Dodao je kako je argentinska vlada britanskom veleposlanstvu uputila službenu prosvjednu notu, izražavajući "najsnažnije protivljenje" tom, kako ga je nazvala, narušavanju suvereniteta.

Britanska vlada odbacila je argentinske optužbe poručivši da je riječ o rutinskoj plovidbi koja je unaprijed najavljena argentinskim vlastima.

Glasnogovornik britanskog premijera izjavio je da je HMS Medway između 5. i 8. srpnja obavio redovito logističko putovanje prema Čileu radi potpore aktivnostima British Antarctic Surveyja, britanske znanstvene institucije koja provodi istraživanja na Antarktici.

"Kraljevska mornarica djeluje u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom. Plovidba s Falklandskih otoka prema Čileu izvedena je najizravnijom mogućom rutom, uzimajući u obzir sigurnost plovidbe i vremenske uvjete, kako bi opskrba znanstvenih postaja na Antarktici bila obavljena na vrijeme", poručili su iz Downing Streeta.

HMS Medway ophodni je brod klase River Batch 2, čija je matična baza na Falklandskim otocima.

Lol. Looks like Argentina got a reminder who owns the Falklands after the post match banner stunt.



Full translation:



CELL



ARGENTINE CUBLICA



OFFICIAL STATEMENT



MALVINAS ISSUE: THE ARGENTINE REPUBLIC PROTESTS TO THE UNITED KINGDOM OVER THE UNCONSULTED MOVEMENTS OF HMS MEDWAY… pic.twitter.com/IqwGwV7D1b — AvScanNZ 🇳🇿 (@NZ_Trav) July 16, 2026

Napetosti dodatno pojačane nakon utakmice

Novi diplomatski prijepor dolazi neposredno nakon što su argentinski nogometaši, slaveći pobjedu od 2:1 nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva, podigli transparent s natpisom "Las Malvinas son Argentinas" ("Malvinski otoci su argentinski").

Spor između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva oko Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka traje desetljećima, a vrhunac je dosegnuo 1982. godine, kada je Argentina izvršila invaziju na otočje, što je dovelo do kratkotrajnog rata s Velikom Britanijom.

Buenos Aires i dalje polaže pravo na suverenitet nad otočjem, koje se nalazi oko 13.000 kilometara od Velike Britanije i približno 480 kilometara od argentinske obale.

Argentinci sa spornim transparentom - 2 Foto: Afp

Potpredsjednica nazvala Britance okupatorima

Uoči polufinalnog dvoboja argentinska potpredsjednica Victoria Villarruel oštro je kritizirala Ujedinjeno Kraljevstvo, nazvavši ga okupatorom i gusarima koji su uzurpirali teritorij.

Nakon pobjede reprezentacije na društvenim je mrežama objavila poruku da "to nije bila samo još jedna utakmica", uz videosnimku na kojoj se, kako se čini, vide argentinski vojnici.

Kasnije je podijelila i fotografije reprezentativaca s transparentom te napisala:

"Malvinski otoci su argentinski! Zabranili su unošenje transparenta na stadion, ali zaboravili su da ih nosimo u krvi i srcu."

Ministar vanjskih poslova Pablo Quirno također se oglasio na društvenim mrežama.

"U diplomaciji se pobjede ne slave glasno kao nogometni golovi, ali vodi nas ista odlučnost – ponos što smo Argentinci i trajna obrana naših nacionalnih interesa", poručio je.

Classless pr*cks.

I hope Spain beat them as badly in the Final as we beat them in the Falklands War. pic.twitter.com/mC1YWVWfIb — Piers Morgan (@piersmorgan) July 16, 2026

London traži reakciju FIFA-e

Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle ocijenio je isticanje transparenta "potpuno neprimjerenim" te pozvao FIFA-u da ispita cijeli slučaj.

"Već sam bio otišao na spavanje kada se transparent pojavio na terenu, ali jutros sam vidio snimke. Takvo ponašanje potpuno je neprimjereno", rekao je.

Dodao je kako politici nije mjesto na nogometnim terenima.

"To je jedno od temeljnih načela Svjetskog prvenstva. Hoće li biti posljedica, odlučit će FIFA, ali smatram da bi se ovim slučajem svakako trebala pozabaviti", istaknuo je.

Iz Downing Streeta ponovno su naglasili da se britansko stajalište nije promijenilo.

"Stanovnici Falklandskih otoka više su puta jasno izrazili želju da ostanu britanski prekomorski teritorij. Njihovo pravo na samoodređenje temeljno je načelo kojeg se Ujedinjeno Kraljevstvo dosljedno pridržava. Stanovnici Falklandskih otoka britanski su državljani i imaju pravo sami odlučivati o svojoj budućnosti", poručili su.

Argentina je u polufinalu Svjetskog prvenstva u Atlanti svladala Englesku rezultatom 2:1, nakon čega su navijači uz teren razvili transparent s porukom "Las Malvinas son Argentinas". Transparent je potom završio u rukama reprezentativaca, koji su ga podigli tijekom proslave pobjede.

Zbog isticanja političke poruke na terenu argentinskoj reprezentaciji prijeti mogućnost disciplinskog postupka pred FIFA-om zbog mogućeg kršenja pravila koja zabranjuju političke poruke tijekom natjecanja, piše The Independent.