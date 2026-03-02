FOTO Pogledajte otkud Trump prati napad na Iran: Lokacija mnoge dužnosnike čini nervoznima

Dok su gosti u večernjim haljinama i odijelima u petak navečer plesali do kasno u noć u plesnoj dvorani Mar-a-Laga, na drugoj strani prostranog imanja u Palm Beachu na američkoj Floridi odvijala se potpuno drugačija scena.

Iza pozlaćenih vrata, više slojeva osiguranja i niza crnih zastora okupljali su se najviši američki dužnosnici zaduženi za nacionalnu sigurnost, pripremajući se za dugu noć.

Ravnatelj CIA-e, državni tajnik i ministar obrane ranije su, neprimijećeni, stigli na imanje, dok je mnoštvo kraj bazena ispijalo koktele. Stigao je i načelnik Združenog stožera, koji je na stalak postavio kartu Bliskog istoka s lokacijama američkih resursa, kao i iranskim ciljevima.

Do trenutka kada je predsjednik Donald Trump sletio, taj je prostor funkcionirao kao improvizirana Situacijska soba, iz koje je trebao nadzirati početak dugotrajnog napada na Iran. Prije toga pozvala ga je plesna dvorana.

Donald Trump Foto: Afp

"Zabavite se svi", doviknuo je Trump okupljenima na humanitarnoj gala večeri, nakon što je nakratko trzajima ruku odradio svojevrsni ples uz svoju himnu "God Bless the USA".

"Moram na posao", nadodao je.

Iza crnih zastora, fotografije koje je objavila Bijela kuća prikazuju Trumpa bez kravate, u bijeloj kapi s natpisom USA, kako prati događaje, koji su uključivali i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija. Tijekom većeg dijela nedjelje te fotografije i dvije snimljene videoporuke - prva, u kojoj je najavio izvanrednu operaciju, a lice mu je napola prekrivala kapa, i druga, u kojoj se osvrnuo na Hameneijevu smrt i pogibiju troje američkih pripadnika službe - bile su gotovo jedino što je američka javnost vidjela od predsjednika. Nije održao formalno obraćanje uživo niti sazvao televizijsku konferenciju za medije.

Donald Trump nadzire napad na Iran Foto: Afp

Trumpovo korištenje Mar-a-Laga za nadzor najosjetljivijih vojnih operacija oduvijek je izazivalo određenu nelagodu među stručnjacima za nacionalnu sigurnost. Mogućnost da se članovi kluba koji plaćaju članarinu nađu u blizini najpovjerljivijih državnih tajni kod nekih obavještajnih dužnosnika izaziva nervozu. Tajna služba provjerava goste prije ulaska, ali ne odlučuje tko može imati pristup klubu, piše CNN.

Zbog toga su se ponekad događale i prilično neobične situacije. Na početku svojega prvog mandata Trump se s tadašnjim japanskim premijerom Shinzoom Abeom na terasi, iznad salata, konzultirao nakon lansiranja sjevernokorejskog projektila. Gosti su sve promatrali, slušali njihov razgovor o mogućem odgovoru i objavljivali fotografije na društvenim mrežama. Trump i njegovi suradnici kasnije su uveli stroža pravila za fotografiranje gostiju. Također je proširen i učvršćen sustav za povjerljivu komunikaciju u klubu, dijelom i zbog opetovane uporabe.

Popis visoko povjerljivih operacija koje su odobrene iz Mar-a-Laga sada je podugačak.

Povijest operacija

U podrumu, u prostoriji bez prozora, Trump se 2020. sastao s najvišim dužnosnicima nacionalne sigurnosti kako bi donio konačnu odluku o eliminaciji iranskog vrhovnog vojnog zapovjednika Kasema Sulejmanija.

Iz druge zaštićene prostorije Trump je 2017. odobrio udare na Siriju zbog uporabe kemijskog oružja, a zatim se vratio na večeru s kineskim čelnikom i prepričao mu sve uz čokoladnu tortu.

Samo tijekom protekle godine Trump je bio u Mar-a-Lagu dok su Sjedinjene Američke Države započinjale zračnu kampanju protiv hutističkih pobunjenika u Jemenu, prateći prve udare na monitorima netom nakon golfa. Bio je ondje i dok su na Božić lansirane rakete Tomahawk na navodne kampove Islamske države u Nigeriji i dok se u Caracasu, odmah nakon Nove godine, odvijala smjela misija hvatanja venezuelskog vođe Nicolása Madura.

Klub, koji je 1920-ih izgradila nasljednica Marjorie Merriweather Post, ima i određenu prirodnu zaštitu. Utemeljen je na koraljnom grebenu čelikom i betonom, što ga čini otpornim na uragane, a zidovi su mu od debelog kamena iz Italije. Novija ojačanja uključuju snajperiste, pse za otkrivanje bombi i patrolne čamce, uz kilometre sigurnih telefonskih i internetskih vodova.

Ali nije neprobojan. Prošli mjesec agenti Tajne službe i pripadnici policije okruga Palm Beach upucali su i ubili naoružanog muškarca koji je neovlašteno ušao u sigurnosni perimetar kluba noseći sačmaricu i kanistar goriva. Trump tada nije bio na imanju. Nakon pokretanja američke operacije u Iranu ovog vikenda Tajna služba priopćila je da pojačava sigurnost oko Mar-a-Laga, kao i oko Bijele kuće.

Trump u subotu ni u nedjelju nije napustio klub kako bi igrao golf, što je rijetkost za vikende koje provodi u Palm Beachu. No u subotu navečer, nakon večere na terasi, ispunio je obvezu i pojavio se na prikupljanju sredstava za politički akcijski odbor koji podupire Trumpa, a događaj je održan na njegovu imanju.

Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt opisala je tu inicijativu prikupljanja sredstava kao "važniju nego ikada".

Trump: "Svi su mrtvi"

Trump je rekao da su potencijalni kandidati koje je SAD identificirao kao one koji bi mogli preuzeti Iran nakon smrti ajatolaha Ali Hamneija ubijeni u subotnjim zajedničkim napadima SAD-a i Izraela.

"Napad je bio toliko uspješan da je izbacio većinu kandidata. To neće biti nitko na koga smo mislili jer su svi mrtvi. I drugo i treće mjesto je mrtvo", izjavio je Trump.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se otvaraju pitanja o tome kako će se odvijati tranzicija vlasti u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

Donald Trump Foto: Afp

Predsjednik se također osvrnuo na Hamneijevo ubojstvo. "Ja sam ga uhvatio prije nego što je on mene. Pokušali su dvaput. Pa, ja sam ga prvi uhvatio", rekao je.

Najavio nova stradavanja

Trump je u nedjelju objavio video u kojem je prvi put pred kamerama priznao smrt troje američkih vojnika poginulih tijekom američke operacije protiv Irana proteklog vikenda.

Predsjednik je rekao da obiteljima poginulih šalje "neizmjernu ljubav i vječnu zahvalnost", a zatim upozorio da će u nastavku operacije vjerojatno stradati još američkih vojnika.

"Ranije danas CIA je podijelila vijest da su tri pripadnika američke vojske poginula u borbenim djelovanjima. Kao jedna nacija, tugujemo za istinskim američkim domoljubima koji su podnijeli najveću žrtvu za našu zemlju. I dok nastavljamo pravednu misiju za koju su dali svoje živote, molimo za potpuni oporavak ranjenih te šaljemo našu neizmjernu ljubav i vječnu zahvalnost obiteljima poginulih", rekao je Trump.

"I, nažalost, vjerojatno će ih biti još prije nego što sve završi. Tako je to - vjerojatno će ih biti još, ali učinit ćemo sve što je moguće. Ali to neće biti slučaj. No Amerika će osvetiti njihovu smrt i zadati najstroži udarac teroristima koji su vodili rat protiv, u osnovi, civilizacije", dodao je, javlja ABC News.

Kasnije u govoru Trump je upozorio da će se oni koji se ne predaju suočiti sa "sigurnom smrću".