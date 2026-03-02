Europski tužitelji objavili izvještaj: Štete sve veće, jedna vrsta prijevare kriminalcima nudi ogromnu zaradu uz malen rizik

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u 2025. godini istraživao je 3602 slučaja, što je povećanje od 35 posto u odnosu na 2024. godinu. Ukupna procijenjena šteta za proračun Europske unije i nacionalne proračune iznosi 67,27 milijardi eura, što je gotovo trostruko više nego prethodne godine, kada je taj iznos bio 24,8 milijardi eura.

Više od dvije trećine procijenjene štete, odnosno 45,01 milijardi eura, povezano je s prijevarama koje utječu na izvore prihoda EU-a, odnosno prijevarama s PDV-om i carinama, što ukazuje na postojanje kriminalne industrije koja je predugo bila zanemarivana ili tolerirana.

U 2025. godini EPPO je otvorio 2030 novih slučajeva, što je 35 posto više nego 2024. Iako slučajevi prijevara vezanih uz rashode (fondovi EU-a, subvencije ili potpore) čine 68 posto aktivnih istraga, tj. njih 2450, oni predstavljaju 27 posto ukupno procijenjene štete – 18,67 milijardi eura.

Ukupno 512 aktivnih slučajeva proizlazi iz Instrumenta za oporavak i otpornost (RRF), ključnog instrumenta programa NextGenerationEU, što predstavlja porast od 66,7 posto u odnosu na 2024. godinu. Zbog velikog obujma isplata koje se očekuju do prosinca 2026., rizik od prijevara i korupcije ostaje visok.

Visoka stopa osuda

Stopa osuđujućih presuda u slučajevima EPPO-a iznosi gotovo 95 gotovo, a s 275 podignutih optužnica prošle godine, 34 posto više nego 2024., EPPO sve veći broj počinitelja prijevara protiv EU-a dovodi pred nacionalne sudove. Sudovi su također odobrili naloge za zamrzavanje imovine u iznosu od 1,13 milijardi eura u istragama EPPO-a, dok je stvarno zamrznuta imovina tijekom godine iznosila 288,93 milijuna eura.

U 2025. godini EPPO je zaprimio i obradio 6966 kaznenih prijava i pritužbi, što predstavlja povećanje od 6 posto, uglavnom zahvaljujući prijavama privatnih osoba (4629), kao i nacionalnih tijela (2107). Broj prijava zaprimljenih od institucija, tijela, ureda i agencija EU-a i dalje je nizak (143). To pokazuje da se razina otkrivanja prijevara koje utječu na financijske interese EU-a poboljšava te da svijest javnosti o EPPO-u i povjerenje u njegov rad nastavljaju rasti.

"Na kraju svog mandata uvjerena sam da naši građani mogu biti ponosni na ova postignuća. Dali smo sve od sebe da bismo pokazali da u Europskoj uniji pravda služi građanima, da je opipljiva i da zakon mora biti jednak za sve. Neka bude moja ostavština nepokolebljiva predanost tima EPPO-a neovisnosti", rekla je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi.

Visoka dobit, a malen rizik

Istrage EPPO-a pokazuju da kriminalne organizacije koje djeluju u području prijevara s PDV-om i carinama ostvaruju vrlo visoku dobit uz relativno nizak rizik.

To objašnjava zašto se tradicionalne kriminalne aktivnosti usmjerene na ilegalnu robu (krivotvorena roba, droge, oružje itd.) ili na kriminalno iskorištavanje ranjivih osoba (iskorištavanje rada, prostitucija, trgovina ljudima) sve češće kombiniraju s kriminalnim aktivnostima povezanima s trgovinom legalnom robom ili ih čak zamjenjuju, koristeći kriminalne metode koje uzrokuju ogromnu štetu financijskim interesima EU-a i njegovih država članica. Te aktivnosti i dalje je teško otkriti iz isključivo nacionalne perspektive.

EPPO je nedavno uočio alarmantno visoku razinu prijevara koje organiziraju velike organizirane kriminalne skupine, povezane s uvozom i prodajom robe podrijetlom izvan EU-a, uz snažan utjecaj kineskih kriminalnih mreža.

"S 981 tekućim slučajem prijevara s PDV-om i carinama, s procijenjenom štetom od 45 milijardi eura za proračun EU-a i nacionalne proračune, nanosimo ozbiljan udarac kriminalnoj industriji koja je predugo bila zanemarivana ili tolerirana. To je ključno za našu sigurnost u Europskoj uniji, kao i za naše javne financije", poručila je Kövesi.

2025. u brojkama:

3602 aktivne istrage s procijenjenom štetom od 67,27 milijardi eura

6966 obrađenih kaznenih prijava

2030 istraga je otvoreno (+35 posto), s procijenjenom štetom od 48,7 milijardi eura

275 podignutih optužnica (+34 posto), protiv 1438 osoba

1,13 milijardi eura odobrenih naloga za zamrzavanje imovine i imovina vrijedna 288,93 milijuna eura je zamrznuta

27 posto aktivnih istraga (981) odnosilo se na prijevare vezane uz prihode (PDV + carine), ali čine 67 posto ukupno procijenjene štete (45,01 milijardi eura)

68 posto aktivnih istraga (2450) odnosi se na prijevare vezane uz rashode (prijevare sa subvencijama), s procijenjenom štetom od 18,67 milijardi eura (više od 27 posto ukupno procijenjene štete)

Procijenjena prijavljena šteta u slučajevima prijevara vezanih uz rashode, radi povrata u proračun EU-a iznosi 171,3 milijuna eura, a procijenjena šteta prijavljena u slučajevima prijevara vezanih uz prihode iznosi 1,19 milijardi eura.