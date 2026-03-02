Trump je lagao: "Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD"

Dužnosnici Trumpove administracije priznali su u nedjelju na zatvorenim brifinzima s osobljem američkog Kongresa da nije bilo obavještajnih podataka koji bi sugerirali da Iran planira prvi napasti američke snage, rekla su dva izvora upoznata s tim pitanjem.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su u subotu najopsežnije napade na Iran zadnjih desetljeća, ubili su vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, potopili iranske ratne brodove i pogodili do sada više od 1000 ciljeva, rekli su dužnosnici.

No, nedjeljne izjave pred Kongresom čini se da su potkopale jedan od ključnih argumenata za rat koje su iznijeli visoki dužnosnici Trumpove administracije.

Dan prije rekli su novinarima da je predsjednik Donald Trump odlučio pokrenuti napade dijelom zbog pokazatelja da bi Iranci mogli napasti američke snage na Bliskom istoku "možda preventivno".

Trump, rekao je jedan od dužnosnika, neće "sjediti prekriženih ruku i dopustiti da američke snage u regiji trpe napade".

Dužnosnici Pentagona više od 90 minuta informirali su demokratsko i republikansko osoblje nekoliko odbora za nacionalnu sigurnost u Senatu i Zastupničkom domu o američkom napadu u Iranu, rekao je ranije glasnogovornik Bijele kuće Dylan Johnson.

Pentagon: Nije bilo obavještajnih podataka da će Teheran prvi napasti američke snage

U brifinzima, dužnosnici administracije naglasili su da iranski balistički projektili i posredničke snage u regiji predstavljaju neposrednu prijetnju američkim interesima, ali nije bilo obavještajnih podataka o tome da je Teheran prvi napao američke snage, rekla su dva izvora, govoreći pod uvjetom anonimnosti, za Reuters.

Trump je rekao da je cilj napada, za koji se očekuje da će trajati tjednima, bio osigurati da Iran ne može imati nuklearno oružje, obuzdati njegov raketni program i ukloniti prijetnje Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima.

Pozvao je Irance da se dignu i sruše vladu.

Demokrati međutim optužuju Trumpa da vodi rat po vlastitom izboru i dovode u pitanje njegove argumente za napuštanje mirovnih pregovora za koje je posrednik Oman rekao da i dalje imaju izgleda za uspjeh.

Pitanja o opravdanosti rata

Trump je tvrdio, bez iznošenja dokaza, da je Iran na putu da uskoro osigura sposobnost napada na Sjedinjene Države balističkim projektilom. Njegova tvrdnja o raketama nije potkrijepljena izvješćima američkih obavještajnih službi i čini se pretjeranom, rekli su izvori upoznati s izvješćima za Reuters.

Pitanja o opravdanosti rata dolaze nakon što je američka vojska u nedjelju otkrila prve američke žrtve u sukobu.

Britanija i Francuska u nedjelju su rekle da je na SAD-u da objavi pravni temelj američko-izraelskih napada na Iran.

Tri američka vojnika su ubijena, a pet teško ozlijeđeno, priopćilo je u nedjelju američko Središnje zapovjedništvo, dodajući da je nekoliko drugih američkih vojnika zadobilo lakše ozljede od šrapnela i potrese mozga.

Američki zrakoplovi i ratni brodovi napali su više od 1000 iranskih ciljeva otkako je Trump naredio početak velikih borbenih operacija, priopćila je vojska.

Napadi uključuju bombardere B-2 koji bacaju bombe od 900 kg na ojačane, podzemne iranske raketne objekte.

Anketa Reutersa/Ipsosa u nedjelju pokazala je da 27 posto Amerikanaca odobrava napade, dok 43 posto ne odobrava, a 29 posto nije sigurno.