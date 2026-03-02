Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Pentagon pred Kongresom

Trump je lagao: "Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD"

Piše Hina, 02. ožujka 2026. @ 08:50 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su u subotu najopsežnije napade na Iran zadnjih desetljeća, ubili su vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, potopili iranske ratne brodove i pogodili do sada više od 1000 ciljeva, rekli su dužnosnici.
Najčitanije
  1. Američki Tomahawk, nosač aviona, iranska korveta i požar u luci
    NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN

    Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
  2. Ilustracija
    TYPHOON

    Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
  3. Napad na Teheran u tijeku
    Sve je napetije

    VIDEO Objava iz Europe dignula rat na Bliskom istoku na novu razinu: Prijeti drastična eskalacija?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Ironičan, povijesni obrat: Američka vojska po prvi put upotrijebila iransko oružje - protiv Irana
Dronovi LUCAS
Ironičan, povijesni obrat: Američka vojska po prvi put upotrijebila iransko oružje - protiv Irana
Stotine tisuća putnika zaglavile diljem svijeta, otkazani letovi
posljedice rata
Ovakva situacija nije se dogodila od pandemijske krize: "Nema načina da se ovo uljepša"
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
Sve je napetije
VIDEO Objava iz Europe dignula rat na Bliskom istoku na novu razinu: Prijeti drastična eskalacija?
Masakr u dvorani: Projektil razorio sportski kompleks pun mladih sportaša
masakr u Iranu
Projektil razorio sportski kompleks, poginulo najmanje 20 odbojkaša i odbojkašica
Pentagon pred Kongresom: Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD
Pentagon pred Kongresom
Trump je lagao: "Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD"
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
Sve je napetije
VIDEO Objava iz Europe dignula rat na Bliskom istoku na novu razinu: Prijeti drastična eskalacija?
Ivica Puljić podsjeća: "Trump 2024. obećao da neće biti rata - sada vodi operaciju protiv Irana"
TRUMPOV TOTALNI RAT
Potopljeno devet iranskih brodova, dopisnik Dnevnika Nove TV javlja: "Ovo je tek početak!"
Dosje Mlađan: Između hladnokrvnog ubojice i "novog čovjeka" – Što nas čeka 2027.?
POZIV DOMAGOJA MIKIĆA
Planira li serijski ubojica Srđan Mlađan novu spiralu zločina? Njegov odvjetnik otkriva detalje optužnice od 900 stranica, progovorio i otac ubojice
Zaposlenici socijalne skrbi u Splitu i Kaštelima uvode bijeli štrajk zbog preopterećenja
SUSTAV PUCA
Pobuna u socijalnoj skrbi: Neki uredi radit će smanjenim tempom
Putin osudio ubojstvo ajatolaha: To je cinično ubojstvo 16
prvi komentar na rat
Oglasio se Putin: "Prekršene su sve norme"
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei 10
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan 8
Sve je napetije
VIDEO Objava iz Europe dignula rat na Bliskom istoku na novu razinu: Prijeti drastična eskalacija?
Belgija zarobila tanker koji pripada ruskoj 'floti iz sjene' 7
"putin bez njih ne može voditi rat"
Akcija u Sjevernom moru: "Uklonit ćemo ih sve, jednog po jednog"
Strašni prizori iz Tel Aviva nakon osvetničkog napada Irana 5
rat na bliskom istoku
Strašni prizori iz Tel Aviva nakon osvetničkog napada Irana
Katoličkog svećenika nazvao ustašom na obljetnici bošnjačkog logora u Jablanici 5
SRAMOTAN NAPAD
Svećenika nazvali "ustašom" na mjestu gdje je bilo zatočeno 900 Hrvata: Policija uhitila napadača
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Ivica Puljić podsjeća: "Trump 2024. obećao da neće biti rata - sada vodi operaciju protiv Irana"
TRUMPOV TOTALNI RAT
Potopljeno devet iranskih brodova, dopisnik Dnevnika Nove TV javlja: "Ovo je tek početak!"
show
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Hrvatska influencerica Mirta Miler zaručila se na bajkovitoj snježnoj lokaciji
na bajkovitoj lokaciji
Zaručila se hrvatska influencerica za uspješnog srpskog košarkaša, njena reakcija sve je nasmijala!
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
zdravlje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Po preporuci nutricionistice
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
zabava
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zanimljivo
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zrcala u dizalu nisu samo za slikanje. Jeste li znali koja im je prava uloga?
Jeste li znali?
Zrcala u dizalu nisu samo za slikanje. Jeste li znali koja im je prava uloga?
Ova je pitalica zaludila publiku! Možete li vi odgonetnuti koji je broj rješenje?
Dobro razmislite
Ova je pitalica zaludila publiku! Možete li vi odgonetnuti koji je broj rješenje?
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
sport
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Incident u kavezu
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Evo kako je hrvatski izbornik objasnio dramatičan poraz nakon vodstva od 15 razlike
Naprijed, naši!
Evo kako je hrvatski izbornik objasnio dramatičan poraz nakon vodstva od 15 razlike
Ozlijedio se nakon 17 sekundi u sudaru s Igorom Matanovićem
Stigla emotivna poruka
Drama nakon samo 17 sekundi! Sudar s Hrvatom šokirao sve: "Prijatelju moj..."
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
U dobru i zlu: ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U DOBRU I ZLU
ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
Survivor: Marko Lambaša uoči pete sezone Survivora
SAMO LEŽERNO
Marko je svojom izjavom "pecnuo" jednog prijašnjeg kandidata! Sjećate li ga se?!
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Brownie tiramisu recept
Tako dobro
Kad se brownie spoji s tiramisuom dobiva se ovaj savršeni kolač - probajte ga, oduševit će vas!
Tuš na drva: Topla voda bez bojlera i Sunca
Ugrijano za 3 minute
Tuš na drva: Genijalno rješenje za toplu vodu bez bojlera i Sunca
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
Putem ulaganja
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Stvari koje emocionalno inteligentni ljudi ne rade
Znaju reći ne
Osam stvari koje emocionalno inteligentni ljudi nikada ne rade
sve
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene