Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
IZ OVALNOG UREDA

"Svi žele sudjelovati u tome": Trump stao pred novinare i objavio 'uzbudljivu vijest'

Piše V. S., 02. rujna 2025. @ 21:27 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Donald Trump je nakon tjedan dana izbivanja iz medija sazvao je konferenciju za javnost u Ovalnom uredu. Najavio je da će objaviti uzbudljivu vijest vezanu uz Ministarstvo obrane.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Pripreme

    Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
  2. Vladimir Putin u Pekingu
    U PEKINGU

    Putin o najavama ruskog napada na Europu: "Svaka razumna osoba shvaća da Rusija..."
  3. Ilustracija
    Traje istraga

    Dječak (10) počeo plakati na satu, odvezen je u bolnicu gdje je umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Rastu depoziti, financijski stručnjaci savjetuju kako ulagati novac
Savjetuju kako štedjeti
Na računima Hrvata je nevjerojatan iznos, a stručnjaci upozoravaju: "Često ulažu u mrtvi kapital, bolje je učiniti ovo..."
Trump: Sjedinjene Države su napale brod koji je isplovio iz Venezuele
"SMRTONOSNI UDAR"
Sjedinjene Države napale brod koji je isplovio iz Venezuele: "Bio je to smrtonosni udar"
Sinu majka pomagala u mučenju i ubojstvu supruge: Sud im dao po 45 godina zatvora svakom
SVEKRVA IZ PAKLA
Zlostavljali, zatočili, izgladnjivali i usmrtili, pa danima skrivali tijelo: Majci i sinu iz susjedstva po 45 godina zatvora
Costa kaže da je proširenje najvažnija geopolitička investicija u sigurnost EU-a
POSJETIO HRVATSKU
Predsjednik EU vijeća sastao se s Plenkovićem: "Proširenje je najvažnija geopolitička investicija u sigurnost"
Grad Zagreb predlaže zabranu mobitela u svim osnovnim školama
Struka se složila
Velika promjena dolazi u škole i izaziva reakcije. Psihologinja: "To zaista može loše utjecati na učenike..."
Donald Trump se obraća javnosti, najavio da će reći uzbudljivu vijest
IZ OVALNOG UREDA
"Svi žele sudjelovati u tome": Trump stao pred novinare i objavio 'uzbudljivu vijest'
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Pripreme
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
"Provokacija ili nekompetentnost": Putin odbacio tvrdnje da Moskva planira napad na EU
U PEKINGU
Putin o najavama ruskog napada na Europu: "Svaka razumna osoba shvaća da Rusija..."
Dječak (10) počeo plakati na satu i sve mu je bilo gore, odveden je u bolnicu i umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao
Traje istraga
Dječak (10) počeo plakati na satu, odvezen je u bolnicu gdje je umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Gori crni BMW na Selskoj Cesti: Vozači drugih automobila gasili požar
Mnoge će oduševiti
Na Selskoj se zapalio BMW: Vozačica je bila u nevolji, a onda se dogodilo nešto što ne viđamo svaki dan
Umrla ruska planinarka koja je sa slomljenom nogom zapela na planini u Kirgistanu
UKLETA EKSPEDICIJA
Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je poginuo očajnički je pokušavajući spasiti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Pripreme
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Dječak (10) počeo plakati na satu i sve mu je bilo gore, odveden je u bolnicu i umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao
Traje istraga
Dječak (10) počeo plakati na satu, odvezen je u bolnicu gdje je umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
show
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Severina u Bruxellesu svojim govorom sudjelovala u povijesnom danu za prava žena
više od 1,2 milijuna potpisa
Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Amerikanac Justus Reid pokazao kako napreduju radovi na kućici koju je u Hrvatskoj kupio za 5000 eura
''ovo je genijalno!"
Pogledajte kako kućica Amerikanca iz Supertalenta za 5000 eura postaje pravi dom iz snova
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
sport
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice Nede Davidović
Svi su potreseni
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice (29): Nakon poroda požalila se na jake bolove...
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatske lige?
veliko ime!
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige?
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
tv
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Svjetska premijera serije ''Leyla'' od danas na Novoj TV!
NE PROPUSTITE!
Svjetska premijera serije ''Leyla'' od danas na Novoj TV!
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Oystra stambeni kompleks na umjetnom otoku Al Marjan
A pogled tek?!
Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
novac
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
lifestyle
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Adriana Ćaleta-Car u bijelim trapericama
TOP IZDANJE
Traperice Adriane Ćaleta-Car neki će uskoro pospremiti na dno ormara (a za to nema razloga)
sve
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene