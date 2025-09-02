"Svi žele sudjelovati u tome": Trump stao pred novinare i objavio 'uzbudljivu vijest'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak se izvanredno obratio javnosti, što je njegovo prvo pojavljivanje nakon tjedan dana.

Iz Bijele kuće je najavljeno da će predsjednik SAD-a dati "uzbudljivu izjavu" vezanu uz Ministarstvo obrane. Da će se raditi o "uzbudljivom obraćanju" najavio je i sam Trump.

Nakon što je sa sat vremena zakašnjenja Trump stao pred kamere, najavio je premještanje sjedišta Svemirskog zapovjedništva iz Colorada u Huntsville u Alabami. Dodao je da će lokacija biti preimenovana u Rocket City u čast baze.

#BREAKING: President Trump announces he is moving the US Space Command HQ from Colorado to ALABAMA. pic.twitter.com/GOQkOo8M8p — Frank Kopylov (@Frank_Kopylov1) September 2, 2025

Ustvrdio je da će se zbog ovog poteza otvoriti 30.000 radnih mjesta u Alabami.

Rekao je da je, kada je stvorio Svemirske snage u svom prvom mandatu, planirao da im sjedište bude u Alabami, ali da ih je Bidenova administracija umjesto toga smjestila u Colorado.

Raketni obrambeni štit

Američki predsjednik još je rekao da će svemirska baza u Alabami igrati ključnu ulogu u izgradnji Zlatne kupole, koju je ranije najavio. Radi se o raketnom obrambenom štitu kakav ima Izrael, odnosno Željeznoj kupoli.

"Svi žele sudjelovati u tome, raketnom obrambenom štitu, imat ćemo Zlatnu kupolu kakvu nitko prije nije vidio... Kanada je nazvala da želi biti dio toga i to će biti sjajno", rekao je.

Ministar obrane Pete Hegseth istaknuo je da će nova baza pomoći Sjedinjenim Državama da pobijede u svemirskoj utrci.

"Mi smo daleko ispred u svemiru, ali ovo će osigurati da ostanemo skokovito ispred, jer je to najvažnije područje. Tko kontrolira nebo, kontrolirat će budućnost ratovanja, a gospodine predsjedničke, danas osiguravate da se to dogodi", rekao je Hegseth.

Donald Trump Foto: Afp

"Nije me bilo dva dana"

U nastavku se Donald Trump osvrnuo na svoje izbivanje iz medija tijekom proteklog tjedna, zbog čega su počela nagađanja da nešto nije u redu s njegovim zdravljem.

"Nije me bilo dva dana pa su rekli da nešto sa mnom sigurno nije u redu. Biden se mjesecima nije pojavljivao pa se nitko nije pitao što je s njim. Bio je i produženi vikend, bio sam vrlo aktivan tijekom vikenda", pravdao se.

JD Vance: "Ovo je pravo mjesto"

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance rekao je da je lobirao kod Donalda Trumpa da preseli Američko svemirsko zapovjedništvo u Ohio, no on se ipak odlučio za Alabamu.

"Predsjednik je rekao da su stanovnici Alabame previše moćni i uvjerljivi. Ovo je upravo pravo mjesto za Svemirske snage i Svemirsko zapovjedništvo. Mislim da bi Amerikanci trebali cijeniti činjenicu da ne mogu dobiti bitku budućnosti osim ako ne kontroliraju nebo, kibernetičku sigurnost, komunikacije, cijelu infrastrukturu bitke, a 21. stoljeće bit će u svemiru. Bio je to vizionarski potez u prvoj administraciji predsjednika da osnuje Svemirske snage, mislim da je to bio jednako vizionarski potez kako bi se osiguralo da su Svemirske snage točno tamo gdje trebaju biti, u Huntsvilleu u Alabami", rekao je Vance.

O carinama

Trump je kritizirao odluku Saveznog žalbenog suda kojom je utvrđeno da su mnoge njegove carine nezakonite. Poručio je kako je odluku donio "liberalni sud".

"Bez carina, ova zemlja je u ozbiljnoj, ozbiljnoj nevolji", naglasio je.

Najavio je da će se njegova administracija žaliti Vrhovnom sudu i zatražiti da ubrza razmatranje slučaja.

Rat u Ukrajini

Američki predsjednik šturo je odgovorio na pitanja novinara da će doći određenog razvoja situacije u sklopu njegovih napora da okonča rat u Ukrajini, ali nije želio dati bilo kakve detalje.

Na pitanje je li razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Trump je rekao: "Saznao sam stvari koje će biti vrlo zanimljive. Mislim da ćete u sljedećih nekoliko dana saznati."

Komenitrao je što bi se dogodilo da se bilateralni sastanak Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ne održi: "Vidjet ćemo što će se dogoditi. Vidjet ćemo što će učiniti i što će se dogoditi. Pratim to vrlo pažljivo".