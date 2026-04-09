Bomba iz Bijele kuće: Trump povlači američke vojnike iz Europe?

Američki predsjednik Donald Trump razmatra povlačenje dijela američkih vojnika iz Europe zbog rastućih napetosti s NATO saveznicima, izjavio je visoki dužnosnik Bijele kuće.

Mogući potez proizlazi iz Trumpovog nezadovoljstva jer neke članice NATO-a nisu podržale američke napore za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca tijekom aktualnog sukoba između SAD-a i Irana. Također je i dalje prisutna frustracija zbog neuspjelog pokušaja SAD-a da preuzme Grenland od Danske.

Iako još nije donesena službena odluka niti je izdan nalog Pentagonu, rasprave unutar administracije ukazuju na ozbiljne podjele u odnosima između SAD-a i NATO-a, koje se opisuju kao jedne od najvećih od osnutka saveza 1949. godine.

Trenutno je u Europi raspoređeno više od 80.000 američkih vojnika, najviše u Njemačkoj, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španjolskoj. Prema izvješćima, razmatra se i premještanje vojnika unutar Europe, ovisno o tome koliko su pojedine zemlje podržale američku politiku u sukobu s Iranom.

Ipak, dužnosnik je naglasio da je Trumpov primarni cilj smanjiti prisutnost američkih snaga u inozemstvu i vratiti vojnike kući, a ne samo ih preraspodijeliti unutar Europe. NATO zasad nije javno komentirao ovu mogućnost, piše Reuters.